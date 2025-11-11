Οι γονείς των Τεμπών πάνε μια γροθιά στις δίκες!

Η ομάδα "Μέχρι Τέλους" στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αλλά το σύστημα προσπαθεί να διαιρέσει ώστε να συνεχίσει να… βασιλεύει και τους γονείς των Τεμπών. Κούνια που το κούναγε…

Σε αυτή τη μάχη και ειδικά στις δίκες, οι γονείς των Τεμπών θα είναι μια γροθιά. Μαζί και όλοι οι κανονικοί άνθρωποι.

Αυτοί που κλαίνε όταν ακούνε την Μαρία Καρυστιανού να μιλάει για τη σακούλα που άνοιξε με τα κομμάτια του παιδιού της, που λένε «χίλια μπράβο» στον Νίκο Πλακιά που κατέβηκε για μια ακόμη φορά στην Αθήνα ζητώντας να κάτσει στο σκαμνί για κακούργημα ο Καραμανλής, που πήγαν να σφίξουν το χέρι του Πάνου Ρούτσι…

Όλοι δηλαδή που κλείνουν τα αυτιά τους και έχουν γραμμένους στα παλιά τους τα παπούτσια όσους σπέρνουν διχόνοια ανάμεσα στους ανθρώπους που έχασαν παιδιά, συγγενείς και φίλους, εκείνο το βράδυ στα Τέμπη. Όσους πιστεύουν ότι με αυτό τον άθλιο, χυδαίο και βρώμικο τρόπο θα καταφέρουν να καθαρίσουν την μπουγάδα της πιο σάπιας υπόθεσης στη σύγχρονη Ιστορία της χώρας.

Ό,τι κι αν κάνουν, όσο και προσπαθήσουν να θολώσουν το τοπίο ή να θαμπώσουν την εικόνα αυτών των γονιών-ηρώων, που δίνουν έναν αγώνα που κανείς μας δεν θα ήθελε να δώσει, που παλεύουν με θεούς και δαίμονες, πολλές φορές και με τον ίδιο τους τον εαυτό, ο κόσμος θα συνεχίσει να αποτελεί ασπίδα και δόρυ. Αποδείχτηκε κάθε φορά που οι περιστάσεις το απαιτούσαν και θα αποδειχτεί όταν αρχίσει η δίκη. Τότε που θα ξαναμετρηθούμε…

Δυστυχώς για όλους αυτούς που εδώ και δυόμιση χρόνια έστησαν και συνεχίζουν να στήνουν το αθλιότερο σκηνικό που έχει στηθεί στην Ελλάδα, με μπαζώματα, συγκαλύψεις, προανακριτικές-παρωδία και μαφιόζικες πρακτικές, ο κόσμος δεν μασάει πια κουτόχορτο. Και είναι έτοιμος να αγωνιστεί για τη δικαίωση των 57 ψυχών και την αλήθεια.

Γιατί να ξέρετε πως αυτά τα δύο πάνε μαζί. Μαζί και η τιμωρία όλων όσοι ευθύνονται για αυτό το σκοτάδι…

Εκείνης της νύχτας και όσων ακολούθησαν.