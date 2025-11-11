Οι γονείς των Τεμπών πάνε μια γροθιά στις δίκες!

Γονείς - ήρωες που δίνουν έναν αγώνα από κοινού για τη δικαίωση των παιδιών τους απέναντι στο...σύστημα 

Νίκος Συρίγος

Οι γονείς των Τεμπών πάνε μια γροθιά στις δίκες!

Η ομάδα "Μέχρι Τέλους" στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
ME TO N & ME TO Σ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αλλά το σύστημα προσπαθεί να διαιρέσει ώστε να συνεχίσει να… βασιλεύει και τους γονείς των Τεμπών. Κούνια που το κούναγε…

Σε αυτή τη μάχη και ειδικά στις δίκες, οι γονείς των Τεμπών θα είναι μια γροθιά. Μαζί και όλοι οι κανονικοί άνθρωποι.

Αυτοί που κλαίνε όταν ακούνε την Μαρία Καρυστιανού να μιλάει για τη σακούλα που άνοιξε με τα κομμάτια του παιδιού της, που λένε «χίλια μπράβο» στον Νίκο Πλακιά που κατέβηκε για μια ακόμη φορά στην Αθήνα ζητώντας να κάτσει στο σκαμνί για κακούργημα ο Καραμανλής, που πήγαν να σφίξουν το χέρι του Πάνου Ρούτσι…

Όλοι δηλαδή που κλείνουν τα αυτιά τους και έχουν γραμμένους στα παλιά τους τα παπούτσια όσους σπέρνουν διχόνοια ανάμεσα στους ανθρώπους που έχασαν παιδιά, συγγενείς και φίλους, εκείνο το βράδυ στα Τέμπη. Όσους πιστεύουν ότι με αυτό τον άθλιο, χυδαίο και βρώμικο τρόπο θα καταφέρουν να καθαρίσουν την μπουγάδα της πιο σάπιας υπόθεσης στη σύγχρονη Ιστορία της χώρας.

Ό,τι κι αν κάνουν, όσο και προσπαθήσουν να θολώσουν το τοπίο ή να θαμπώσουν την εικόνα αυτών των γονιών-ηρώων, που δίνουν έναν αγώνα που κανείς μας δεν θα ήθελε να δώσει, που παλεύουν με θεούς και δαίμονες, πολλές φορές και με τον ίδιο τους τον εαυτό, ο κόσμος θα συνεχίσει να αποτελεί ασπίδα και δόρυ. Αποδείχτηκε κάθε φορά που οι περιστάσεις το απαιτούσαν και θα αποδειχτεί όταν αρχίσει η δίκη. Τότε που θα ξαναμετρηθούμε…

Δυστυχώς για όλους αυτούς που εδώ και δυόμιση χρόνια έστησαν και συνεχίζουν να στήνουν το αθλιότερο σκηνικό που έχει στηθεί στην Ελλάδα, με μπαζώματα, συγκαλύψεις, προανακριτικές-παρωδία και μαφιόζικες πρακτικές, ο κόσμος δεν μασάει πια κουτόχορτο. Και είναι έτοιμος να αγωνιστεί για τη δικαίωση των 57 ψυχών και την αλήθεια.

Γιατί να ξέρετε πως αυτά τα δύο πάνε μαζί. Μαζί και η τιμωρία όλων όσοι ευθύνονται για αυτό το σκοτάδι…

Εκείνης της νύχτας και όσων ακολούθησαν.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:46ΚΟΣΜΟΣ

Χώρισαν η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ: «Είναι τρελή μαζί του, τον κυνηγάει»

13:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γερμανικό δικαστήριο: Το OpenAI παραβίασε τα πνευματικά δικαιώματα τραγουδιών

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο Newsbomb για αγροτικές κινητοποιήσεις: Καμιά ανοχή στην ανικανότητα της κυβέρνησης

13:38WHAT THE FACT

Αλλαγές στο γενεαλογικό δέντρο των δεινοσαύρων - Νέο είδος με μακρύ λαιμό έζησε πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Τραυματική εμπειρία σύγκρουσης και ηρωισμού το 2015

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Εκτός Κρήτης και σε διαφορετικές φυλακές και οι επτά προφυλακισμένοι

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο trend του TikTok είναι η «ωμή βαρεμάρα» - Οι νέοι «μαθαίνουν» πώς να μην κάνουν τίποτα

13:06ΥΓΕΙΑ

Το αρχαιοελληνικό βότανο που μπορεί να μειώσει την πίεσή σας και να βοηθήσει να κοιμηθείτε

12:58ME TO N & ME TO Σ

Οι γονείς των Τεμπών πάνε μια γροθιά στις δίκες!

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έστησε κάμερα σε τουαλέτα και βιντεοσκοπούσε πελάτισσα

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάποιοι προτιμούν να αυτομυθολογούνται

12:49ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Το υπόμνημα που «έκαψε» τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό και το «πειραγμένο» βίντεο του Τραμπ

12:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκία: Νέες διαστάσεις στο σκάνδαλο στοιχηματισμού - Συλλήψεις προέδρων ομάδων και διαιτητών

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στρατιωτική εκρηκτική ύλη «βλέπει» η ΕΛΑΣ στη βόμβα που τοποθετήθηκε στο σπίτι

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος χτυπάει κατάστημα της πόλης - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη: «Κλείδωσαν» την πόρτα του υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Έξω από το κτήριο του ΟΠΕΚΕΠΕ οι αγρότες - «Κλέφτες και λαμόγια» φωνάζουν διαμαρτυρόμενοι

12:10ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ακίνητο-φιλέτο στη Μύκονο μένει ανεκμετάλλευτο και ρημάζει - Πάνω από 10 εκατ. ευρώ η αξία του

12:04WHAT THE FACT

Κρήτη: Εντυπωσιακό «ντουέτο» υδροστρόβιλου με ουράνιο τόξο - Μοναδικές εικόνες

12:00ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Πέθανε ο διάσημος γορίλας Zola - Ο viral χορός του και η λατρεία για τη... Γουίτνεϊ Χιούστον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:16ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας ενός παιδιού, ο απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος χτυπάει κατάστημα της πόλης - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Χώρισαν η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ: «Είναι τρελή μαζί του, τον κυνηγάει»

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στρατιωτική εκρηκτική ύλη «βλέπει» η ΕΛΑΣ στη βόμβα που τοποθετήθηκε στο σπίτι

11:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξήσαμε κατά 50% το όριο του αγροτικού πετρελαίου – Θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο trend του TikTok είναι η «ωμή βαρεμάρα» - Οι νέοι «μαθαίνουν» πώς να μην κάνουν τίποτα

16:28WHAT THE FACT

Φεύγετε για λίγες ημέρες από το σπίτι; Το κόλπο με το ποτήρι στο νεροχύτη που πρέπει να κάνετε

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Φουντώνουν οι φήμες για την υγεία του - Εμφανίστηκε με πρησμένο χέρι

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι κλείνουν εξαιτίας των κινητοποιήσεων των αγροτών

11:18LIFESTYLE

Μαρία Κίτσου: «Ανθρωποφαγία» για τα κιλά μου στα social - Έγραφαν τρομερά πράγματα

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

06:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμοί στην Τουρκία: 15.000 δονήσεις στο ίδιο σημείο τους τελευταίους τρεις μήνες - Καθηγητής προειδοποιεί για 7 Ρίχτερ, τι λέει για το Αιγαίο

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 14 Νοεμβρίου - Νέα ημερομηνία για το επίδομα 250 ευρώ

12:49ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Το υπόμνημα που «έκαψε» τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό και το «πειραγμένο» βίντεο του Τραμπ

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Hedy Lamarr: Η «μητέρα του Wi-Fi» που αδικήθηκε από τη μυθική ομορφιά της, παρά την ασυνήθιστη ευφυΐα της

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από Θεσσαλία και Κρήτη συγκεντρωμένοι στην πλατεία Καραϊσκάκη

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Πρέσβης ή πρέσβειρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης απαντάει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ