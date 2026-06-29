Στην Καλλιθέα βρέθηκε η ανθρωπιά μας!

Η ευαισθησία νίκησε την αδιαφορία, τον ωχαδερφισμό και την απανθρωπιά που κυριαρχούν

Νίκος Συρίγος

Στην Καλλιθέα βρέθηκε η ανθρωπιά μας!
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  • Μια 73χρονη γυναίκα διασώθηκε στην Καλλιθέα από το φλεγόμενο σπίτι της χάρη σε ανθρώπους που σχημάτισαν ανθρώπινο δίχτυ για να τη σώσουν.
  • Ο ντελιβεράς, ένας αστυνομικός και άλλοι πολίτες έδρασαν άμεσα και με κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας για να βοηθήσουν.
  • Η γυναίκα και ο σύζυγός της σώθηκαν, ενώ το σπίτι τους υπέστη σοβαρές ζημιές.
  • Το περιστατικό αναδεικνύει την αξία της ανθρωπιάς και της ευαισθησίας σε αντίθεση με την αδιαφορία και την απανθρωπιά.
  • Η διάσωση δείχνει ότι η αλλαγή στη στάση και τη συμπεριφορά μας μπορεί να κάνει τη διαφορά σε κρίσιμες στιγμές.
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Λένε πως η δύναμη της εικόνας είναι μεγάλη. Της ανθρωπιάς όμως είναι μεγαλύτερη. Η διάσωση μιας γυναίκας 73 ετών στην Καλλιθέα από το φλεγόμενο σπίτι που ζούσε με τον άντρα της, πηδώντας από το μπαλκόνι, στα χέρια των ανθρώπων που της έστησαν ένα ανθρώπινο δίχτυ ασφαλείας, είναι κάτι παραπάνω από τη σωτηρία μιας ανθρώπινης ζωής. Είναι η διάσωση της ανθρωπιάς μας. Αυτής της χαμένης ανθρωπιάς που βρήκαμε ξανά, μια Κυριακή μεσημέρι στην Καλλιθέα.

Ο ντελιβεράς που με το που κατάλαβε ότι η γυναίκα κινδυνεύει παράτησε το μηχανάκι και πήγε να βοηθήσει. Το παλικαράκι που μαζί με τον αστυνομικό, έσπασαν την εξώπορτα και προσπάθησαν να ανέβουν στο φλεγόμενο διαμέρισμα. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι, οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ, που έστησαν με κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας, το ανθρώπινο δίχτυ για να πιάσουν τη γυναίκα. Η γυναίκα σώθηκε, ο άντρας της επίσης και το καμένο σπιτικό τους είναι η μεγάλη αλλά μοναδική ζημιά που υπέστησαν… Έχασαν το σπιτικό τους αλλά χάρη στους ανθρώπους που τίμησαν κάθε γράμμα της λέξης άνθρωπος, γλίτωσαν οι ζωές τους. Κι αυτό είναι το μάθημα που πρέπει να πάρεις σήμερα. Εσύ, εγώ, όλοι μας… Στην Καλλιθέα και στη φράση «γιαγιά, πέσε θα σε σώσουμε», το καλό, έπειτα από καιρό, νίκησε το κακό. Οι άνθρωποι νίκησαν τον κακό εαυτό τους.

Η ευαισθησία νίκησε την αδιαφορία, τον ωχαδερφισμό και την απανθρωπιά που κυριαρχούν. Ναι, το ένα περιστατικό δεν κερδίζει τα πολλά στραβά που βλέπουμε καθημερινά. Όμως σκέψου ότι τελικά ίσως όλα να είναι στο χέρι μας! Άλλοτε μεταφορικά, αλλάζοντας τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που ζούμε κι άλλοτε κυριολεκτικά, σώζοντας έναν άνθρωπο…

Την γιαγιά της Καλλιθέας.

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