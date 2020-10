Άγριες Μέλισσες: Τι έκανε στο «Διαφάνι» ο Γιώργος Τσαλίκης

Άγριες Μέλισσες: Την ώρα που οι εξελίξεις στο επιτυχημένο σίριαλ είναι καταιγιστικές, ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε στο… Διαφάνι.

Τα νέα επεισόδια στις Άγριες Μέλισσες είναι γεμάτα ανατροπές και εκπλήξεις. Η σειρά μεταφέρεται έξι χρόνια μετά στο γνωστό τηλεοπτικό χωριό, το Διαφάνι, όπου παρακολουθούμε αρκετές αλλαγές στην καθημερινότητα των ηρώων και η πλοκή γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα.

Στην εβδομάδα που ξεκίνησε τη Δευτέρα (19/10) στις «Άγριες Μέλισσες» θα αρχίσουν να «τρέχουν» οι εξελίξεις, ενώ μια… έκπληξη περίμενε το Σάββατο όσους ακολουθούν στο Instagram τον Γιώργο Τσαλίκη.

Ο γνωστός τραγουδιστής ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram από το «Διαφάνι». Από τα σκηνικά, δηλαδή, όπου γίνονται τα γυρίσματα για τις «Άγριες Μέλισσες» και έβαλε… φωτιές σε όσους τον ακολουθούν.

PHOTO GALLERY Photo 1/6 Ο Γιώργος Τσαλίδης βρέθηκε στο Διαφάνι Πηγή: Instagram Photo 2/6 Τι έκανε ο γνωστός τραγουδιστής στις Άγριες Μέλισσες; Πηγή: Instagram Photo 3/6 Προφανώς δεν θα τραγουδήσει με τη «Δρόσω» και τον «Τάκη» στην Τρούμπα... Πηγή: Instagram Photo 4/6 Ούτε θα πάει επισκεπτήριο στην «Ελένη» στη φυλακή... Πηγή: Instagram Photo 5/6 Ο ίδιος εξήγησε στο Instagram πως βρέθηκε εκεί... Πηγή: Instagram Photo 6/6 Κι αυτό δεν είχε να κάνει σε τίποτα με το σίριαλ... Πηγή: Instagram

Σύντομα, βέβαια, έδωσε ο ίδιος την απάντηση για το τι… γύρευε στο πιο διάσημο τηλεοπτικό χωριό, αφού εξήγησε πως «έφερα μερικές τηλεοράσεις στο Διαφάνι γιατί το βράδυ στο καφενείο όλοι θα βλέπουν Just the 2 of us».

Ο Γιώργος Τσαλίκης προφανώς και δεν θα πάρει μέρος στο σίριαλ, αν και στο μέλλον ποτέ δεν ξέρει κανείς, αλλά βρέθηκε στα Studio Kappa όπου γυρίζονται οι «Άγριες Μέλισσες» αλλά και το J2US του Open, όπου ξεκίνησε να παίρνει μέρος από το Σάββατο.

https://www.instagram.com/p/CGceswGJyYU

