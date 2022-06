Rise: Στον αέρα του Disney+ η ταινία για τη ζωή της οικογένειας Αντετοκούνμπο

Rise: Η «Άνοδος» της ζωής του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της οικογένειας του, είναι διαθέσιμη για προβολή στο Disney+

Από την ημέρα που έγινε γνωστός ο ερχομός του Disney+ στην Ελλάδα, οι fans περίμεναν να δουν με μεγάλη ανυπομονησία το «Rise», την ταινία αφιερωμένη στην οικογένεια Αντετοκούνμπο και την «Άνοδο» του Γιάννη μέχρι την κορυφή του NBA.

Από την Παρασκευή (24/6) η ταινία διάρκειας μίας ώρας και 53 λεπτών, είναι διαθέσιμη για προβολή. Σε αυτήν είδαμε το απίστευτο ταξίδι της οικογένειας από τη Νιγηρία στην Αθήνα, τις δυσκολίες που πέρασαν για να επιβιώσουν και το πώς Γιάννης και Θανάσης ξεκίνησαν να παίζουν μπάσκετ, με αποκορύφωμα την επιλογή του πρώτου στα draft του NBA, το 2013.

Στην ταινία «Rise» τον Γιάννη υποδύεται ο πρωτοεμφανιζόμενος Uche Agada, την μητέρα του Βερόνικα, η Yetide Bataki (This is Us, American Gods), τον πατέρα του Τσαρλς, ο Dayo Okeniyi, ενώ τους Θανάση, Άλεξ και Κώστα Αντετοκούνμπο, θα υποδύονται οι Ral Agada, Elijah Sholanke, και Jaden Osimuwa.

Τη σκηνοθεσία της βιογραφικής ταινίας υπογράφει ο Akin Omotoso (Catching Feelings), την παραγωγή της ταινίας ανέλαβε ο Bernie Goldman (300), με τον Arash Amel, γνωστός για τη δουλειά του στο «A Private War» με την Rosamund Pike, να έχει αναλάβει το σενάριο της ταινίας.

Δείτε μερικές φωτογραφίες της οικογένειας, αλλά και από τους ηθοποιούς της ταινίας από την παγκόσμια πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ώρες.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr