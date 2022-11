J2US: Ο Χρήστος Μάστορας τηλέφωνησε «on air» στη Δέσποινα Βανδή

J2US: Το απρόοπτο τηλέφωνο του Χρήστου Μάστορα στη Δέσποινα Βανδή στον «αέρα» του διαγωνισμού τραγουδιού

Ένα απρόοπτο αλλά και ταυτόχρονα αστείο τηλεφώνημα δέχθηκε η Δέσποινα Βανδή στον αέρα του Just the 2 of Us.

Ο Χρήστος Μάστορας ξεχάστηκε και την πήρε τηλέφωνο το βράδυ του Σαββάτου για να... την καλέσει στα γενέθλιά του.

«Συγγνώμη παιδιά, με παίρνει ο Χρήστος Μάστορας αλλά δεν ξέρω γιατί. Δεν θυμάσαι ότι κάθε Σάββατο έχω το J2US Χρήστο μου;», είπε η Δέσποινα Βανδή

«Καλησπέρα παιδιά. Για ηλίθιους λόγους που πήρα τη Δέσποινα Βανδή, την υπέρτατη σταρούμπα, ήταν γιατί ήθελα να την καλέσω στα γενέθλια μου. Όποιος άλλος γουστάρει από εκεί πέρα μπορεί να έρθει. Θα στείλω τη διεύθυνση σε ένα μήνυμα», είπε ο Χρήστος Μάστορας στο τηλέφωνο.

«Θα σε πάρω αγόρι μου στο διάλλειμά» του απάντησε η Δέσποινα Βανδή.