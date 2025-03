Σταματίνα Τσιμτσιλή: Έφερε το καλοκαίρι 3 μήνες νωρίτερα με την νέα της ανάρτηση

Ανυπομονεί για το καλοκαίρι η Σταματίνα Τσιμτσιλή αν κρίνουμε από την ανάρτηση που έκανε η ίδια σήμερα, Δευτέρα 10 Μαρτίου.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια της εκπομπής Happy Day, που περνά τα καλοκαίρια της στην Πάρο και όχι μόνο, έκανε σήμερα το μεσημέρι μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram που πολλοί δεν περίμεναν.

Η ίδια, ανέβασε φωτογραφίες της με μαγιό και δεν μπορεί να κρύψει την ανυπομονησία της για το καλοκαίρι που η αλήθεια είναι πως δεν αργεί να έρθει.

Ο καιρός έχει φτιάξει για τα καλά και η Σταματίνα Τσιμτσιλή γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Μήπως μύρισε καλοκαιράκι ..; ??Current mood according to the weather! ???».

Η ανάρτηση της παρουσιάστριας: