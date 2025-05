Μαριαλένα Ρουμελιώτη: «Έφυγε η βασίλισσά μου» - Το αντίο στη γιαγιά της μια εβδομάδα μετά τον θάνατο

Μία δύσκολη περίοδο στη ζωή της βιώνει η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, αφού η γιαγιά της έφυγε από τη ζωή.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ανέβασε ένα συγκινητικό μήνυμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρετώντας τη γιαγιά της που πέθανε πριν από μια εβδομάδα.

Στην συγκινητική της ανάρτηση, ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται η ίδια με την γιαγιά της. Στη λεζάντα της δημοσίευσης η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγραψε ένα ευχαριστήριο μήνυμα στους followers της, για την απώλεια που βιώνει και εξήγησε το λόγο για τον οποίο απείχε για λίγο από τα social media.

«Χρειάστηκα λίγες μέρες σιωπής… Έφυγε η βασίλισσά μου. Και το μόνο που ήθελα ήταν να μείνω κοντά της… Να κρατήσω χώρο για εκείνη, για την οικογένειά μου, για εμένα.

https://www.instagram.com/reel/DKKoEPwMDdJ/

Δεν ένιωθα την ανάγκη να μιλήσω ή να δείξω κάτι. Ήθελα απλώς να είμαι. Και είμαι ακόμα εδώ… Ίδια — αλλά κάπως διαφορετική. Λίγο πιο άδεια και ταυτόχρονα λίγο πιο γεμάτη.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τα μηνύματα, το ενδιαφέρον και την αγάπη σας αυτές τις μέρες. Επιστρέφω σιγά σιγά… Με ό,τι πιο αληθινό έχει μείνει μέσα μου. “How rare and beautiful it is to even exist.”

Για σένα, γιαγιά μου. Πάντα. Σ’ αγαπώ. Μια εβδομάδα μακριά…», έγραψε χαρακτηριστικά η Μαριαλένα Ρουμελιώτη.