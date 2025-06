Γιώργος Αμούτζας: Η πρώτη ανάρτηση της συντρόφου του μετά το σοκαριστικό τροχαίο στο Ράλλυ Ακρόπολις

Η σύντροφος του ηθοποιού Γιώργου Αμούτζα που βρέθηκε στο σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα κατά τη διάρκεια του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2025 με συνοδηγό τον Ηλία Παναγιωτούδη, έστειλε το δικό της μήνυμα για το περιστατικό.

Η Τάνια Μπρεάζου το απόγευμα του Σαββάτου 28 Ιουνίου προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του συντρόφου της, μέσα από το αγωνιστικό αυτοκίνητο.

«Δεν σε λύγισε η στιγμή. Ο θεός άπλωσε το χέρι του κι εσύ στάθηκες όρθιος. Είσαι φως, είσαι δύναμη. Και εγώ περήφανη όσο δε χωράει η λέξη. Βγήκες αλώβητος και δυνατός. Keep going my super hero», έγραψε η Τάνια Μπρεάζου στην ανάρτησή της.

