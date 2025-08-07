Δύσκολες ώρες για τον Γεράσιμο Ανδρεάτο: «Ο ανιψιός μου, Ζαχαρίας έχει άμεσα ανάγκη από αίμα»

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και η οικογένεια του καθώς ένα μέλος της νοσηλεύεται στην εντατική.

Ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο όπου εξήγησε ότι ο ανιψιός του νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός και έκανε δημόσια έκκληση για αίμα.

«Καλημέρα αγαπημένοι μου φίλοι. Ο ανιψιός μου, Ζαχαρίας έχει άμεσα ανάγκη από αίμα. Είναι στην εντατική στον “Ευαγγελισμό” και είναι κρίσιμες οι στιγμές που περνάει. Θα ήθελα να παρακαλέσω όποιον έχει την ευγενή καλοσύνη να πάει στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Ευαγγελισμού.

Μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2132043956 και να προσφερθεί να δώσει αιμοπετάλια για τον ασθενή Ζαχαρία Σταυρινάδη του Βασιλείου. Είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία, θα ενημερωθείτε μέσω τηλεφώνου ή αν πάτε από εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων», ανέφερε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος.