Έμα Τόμσον: «Ο Ντόναλντ Τραμπ μου είχε προτείνει ραντεβού την ημέρα που πήρα διαζύγιο»

LIFESTYLE
Μια απρόσμενη αποκάλυψη έκανε η βραβευμένη ηθοποιός Έμα Τόμσον, μιλώντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο στην Ελβετία, όπου τιμήθηκε με το βραβείο Leopard Club Award για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο, την Παρασκευή 8 Αυγούστου.

Η 66χρονη σταρ ανέφερε ότι την ίδια ακριβώς ημέρα που οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό της από τον Κένεθ Μπράνα, δέχθηκε μια... απρόσμενη κλήση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος της πρότεινε να βγουν ραντεβού.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η The Telegraph, η Τόμσον βρισκόταν τότε σε τροχόσπιτο στα γυρίσματα της ταινίας Primary Colors το 1998, όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Το σήκωσε και άκουσε μια ανδρική φωνή να λέει:
«Γεια σας, είμαι ο Ντόναλντ Τραμπ».

Η Έμα Τόμσον ποζάρει στους φωτογράφους κατά την άφιξή της στην 76η τελετή απονομής των Βραβείων BAFTA

«Νόμιζα ότι ήταν φάρσα και απάντησα "Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;" – ίσως ήθελε οδηγίες από κάποιον», είπε η ηθοποιός. «Και τότε εκείνος είπε: "Θα ήθελα πολύ να έρθεις να μείνεις σε ένα από τα υπέροχα σπίτια μου. Ίσως να δειπνήσουμε μαζί κάποια στιγμή"». Η αντίδρασή της, όπως θυμάται, ήταν ευγενική αλλά αποστασιοποιημένη:
«Α, τι ευγενικό εκ μέρους σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας απαντήσω», του είπε.

Η Τόμσον σχολίασε με χιούμορ το περιστατικό στο φεστιβάλ, εκτιμώντας πως εκείνη την εποχή ο Τραμπ –που είχε πρόσφατα χωρίσει από τη δεύτερη σύζυγό του, το μοντέλο Μάρλα Μέιπλς– μάλλον είχε ανθρώπους να του «ψάχνουν κατάλληλες υποψήφιες» για ραντεβού.

«Κατάλαβα ότι την ίδια μέρα εκδόθηκε το διαζύγιό μου. Και σκέφτηκα πως σίγουρα είχε κάποιον να του βρίσκει "κατάλληλες κυρίες" για να κυκλοφορεί. Ξέρετε, μια ωραία διαζευγμένη... αυτό έψαχνε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, συμπλήρωσε με μια δόση ειρωνείας: «Βρήκε τον αριθμό μου στο τροχόσπιτο. Δηλαδή... αυτό αγγίζει τα όρια του stalking».

Η Βρετανίδα ηθοποιός έκλεισε την ιστορία με μια αστεία σκέψη: «Θα μπορούσα να είχα βγει ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και τότε θα είχα να λέω μια φοβερή ιστορία. Ποιος ξέρει... ίσως να είχα αλλάξει την πορεία της αμερικανικής ιστορίας», είπε γελώντας.

Η Έμα Τόμσον και ο Κένεθ Μπράνα γνωρίστηκαν το 1987 στα γυρίσματα της μίνι σειράς Fortunes of War και παντρεύτηκαν το 1989. Χώρισαν έξι χρόνια αργότερα, έπειτα από τη γνωστή εξωσυζυγική σχέση του Μπράνα με την ηθοποιό Έλενα Μπόναμ Κάρτερ.

Η Τόμσον βρήκε ξανά την ευτυχία στο πρόσωπο του ηθοποιού Γκρεγκ Γουάιζ, τον οποίο παντρεύτηκε το 2003. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά, την 25χρονη Γκάια και τον υιοθετημένο γιο τους, Τιντιέμπουα “Τίντι” Αγκάμπα. Η Γκάια συνόδευσε τη μητέρα της στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, όπου προβλήθηκε και η νέα ταινία της Τόμσον, The Dead of Winter.

Η ηθοποιός Έμα Τόμσον με τον σύζυγό της, Γκρεγκ Γουάιζ,

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ χώρισε από τη Μάρλα Μέιπλς τον Μάιο του 1997, ενώ έχει υπάρξει παντρεμένος με την Ίβανα Τραμπ και –από το 2005– με τη Μελάνια Τραμπ.

