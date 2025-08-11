Τα πλουσιότερα μοντέλα στον κόσμο - Η έκπληξη στην 1η θέση

Μοντέλα των δεκαετιών '80 και '90 φαίνεται πώς εξαργύρωσαν καλύτερα τη φήμη τους και απέκτησαν τεράστιες περιουσίες.

Το Celebrity Net Worth συγκέντρωσε πληροφορίες σχετικά με τα τέλη, τα ακίνητα και τις αποζημιώσεις κατά τη διάρκεια των διαζυγίων διάσημων μοντέλων. Στη συνέχεια, από όλα αυτά, αφαίρεσαν φόρους, πληρωμές για τις υπηρεσίες διαχειριστών, πρακτόρων και έλαβε υπόψη τον τρόπο ζωής τους.

Ο κατάλογος αποτελείται από βετεράνους της βιομηχανίας του μόντελινγκ, διάσημες όχι μόνο για τη δουλειά τους στην πασαρέλα, αλλά και για τη συμμετοχή τους σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, ταινίες και μουσικά έργα. Έκπληξη ωστόσο για το ευρύ κοινό ή για τους όχι και τόσο καλά μυημένους στο μόντελινγκ αποτελεί η πρώτη θέση της λίστας....

Δείτε τα 5 πιο πλούσια σούπερ μόντελ

5η θέση: Christy Brinkley - 80 εκατομμύρια δολάρια

Πρωταγωνίστησε στις κωμωδίες "Vacation", "Vacation in Vegas" και σήμερα δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην αγορά ακινήτων.

4η θέση: Tyra Banks - 90 εκατομμύρια δολάρια

Αμερικανίδα supermodel, ηθοποιός, τραγουδίστρια, παραγωγός και τηλεοπτική παρουσιάστρια. Δημιούργησε και αυτή τη στιγμή φιλοξενεί το ριάλιτι America's Next Top Model. Μαζί με τον Ashton Kutcher, είναι η οικοδέσποινα της εκπομπής True Beauty. Οι ταινίες της περιλαμβάνουν το The Fresh Prince of Beverly Hills και το Halloween: Resurrection. Έγραψε το βιβλίο "Η ομορφιά της Taira, έξω και μέσα", σκοπός του οποίου είναι να βοηθήσει τις γυναίκες να συνειδητοποιήσουν τη φυσική τους ομορφιά.

3η θέση: Cindy Crawford - 100 εκατομμύρια δολάρια

Μετά το λύκειο, έλαβε ακαδημαϊκή υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Northwestern, όπου σπούδασε χημικός μηχανικός, αλλά εγκατέλειψε για να επικεντρωθεί στην καριέρα της στο μόντελινγκ. Παρουσίασε το πρόγραμμα "House of Style" στο κανάλι MTV. Το 1995, πρωταγωνίστησε στην ταινία Fair Play με τον William Baldwin.

2η θέση: Gisele Bundchen - 250 εκατομμύρια δολάρια

Ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο μόδας σε ηλικία 14 ετών. Πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες: "New York Taxi" και "The Devil Wears Prada". Ασχολείται με τη φιλανθρωπία, συνεργάζεται με πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις και έργα.

1η θέση: Kathy Ireland - 350 εκατομμύρια δολάρια

Ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο μόδας σε ηλικία 17 ετών. Στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, έπαιξε σχεδόν 40 ρόλους ("Melrose Place", "Journey to the Center of the Earth", "Sabrina the Teenage Witch"). Επιπλέον, η Katie είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων και σχεδιάστρια της δικής της σειράς ρούχων.

Όσον αφορά στην υπόλοιπη λίστα, η Heidi Klum με 70 εκατομμύρια δολάρια βρίσκεται στην 6η θέση, η Kate Moss με 50 εκατομμύρια δολάρια στην 7η, η Naomi Campbell στην 8η με 48 εκατομμύρια δολάρια, στη 9η θέση η Elle Macpherson με 45 εκατομμύρια δολάρια και στη 10η θέση η Claudia Schiffer με 40 εκατομμύρια δολάρια