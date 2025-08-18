Ζέτα Δούκα: Φωτογραφίζεται στην Κρήτη με την κόρη της - «Στο ίδιο παγκάκι κάθε καλοκαίρι από το 2018

Η Ζέτα Δούκα φωτογραφίζεται μαζί με την κόρη της, Θάλεια κάθε χρόνο στο ίδιο παγκάκι στην Παλαιοχώρα Χανίων.

Η ηθοποιός βρέθηκε και φέτος στην Κρήτη με το παιδί της, τραβώντας την ίδια εικόνα, στο αγαπημένο τους σημείο. Σε ανάρτηση που έκανε η Ζέτα Δούκα την Κυριακή 17 Αυγούστου μοιράστηκε το φετινό τους στιγμιότυπο, ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε και λήψεις τους στη συγκεκριμένη θέα, που είχαν ποζάρει τα προηγούμενα χρόνια.

Στις στιγμές που βιώνει με το παιδί της στάθηκε η Ζέτα Δούκα, σημειώνοντας πόσο σημαντικές θεωρεί τις κοινές τους καλοκαιρινές αναμνήσεις. Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Η Θάλεια κι εγώ, εγώ και η Θάλεια. Φωτογραφημένες στο ίδιο μέρος, στο ίδιο παγκάκι, κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε στην Παλαιόχωρα από το 2018. Μεγαλώνουμε και οι δύο και μεγαλώνουν και οι αναμνήσεις μας μαζί. Οι κοινές μας και οι ξεχωριστές για την καθεμία. Πολύτιμες όλες, σαν θησαυρός. Πόσο πολύ τις αγαπώ αυτές τις φωτογραφίες. Πόσο πολύ σ' αγαπώ Θάλεια. 2025, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. Και του χρόνου».