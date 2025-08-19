Μαρία Λεκάκη: Επέστρεψε στο Instagram μετά από 6 μήνες και έβαλε «φωτιά» με το ολόσωμο μαγιό της
Η Μαρία Λεκάκη πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι της φορώντας ένα ολόσωμο μαγιό
Η Μαρία Λεκάκη μας έχει συνηθίσει να κρατά χαμηλό προφίλ και στην καθημερινότητά της, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς δεν κάνει συχνά αναρτήσεις.
Ωστόσο, η ηθοποιός έκανε μια εξαίρεση στις καλοκαιρινές της διακοπές και «έλυσε» την σιωπή της από το Instagram που είχε κρατήσει για περισσότερο από 6 μήνες, ανεβάζοντας μια φωτογραφία της από την Αμοργό οπού απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης.
Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία φωτογραφία της, στην οποία απεικονίζεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι της φορώντας ένα ολόσωμο μαύρο μαγιό.
Μάλιστα, ένα από τα σχόλια κάτω από την ανάρτησή της το έχει αφήσει η συμπρωταγωνίστριά της στο γνωστό σε όλους «Κωνσταντίνου και Ελένης», Καλλιρόη Μυριαγκού, που υποδυόταν φυσικά την «Ματίνα Μανταρινάκη».
«Ωωωω αμόργωσες…», της έγραψε χαρακτηριστικά κάνοντας λογοπαίγνιο με τον προορισμό που επέλεξε η Μαρία Λεκάκη για τις διακοπές της.