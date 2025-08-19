Μαρία Λεκάκη: Επέστρεψε στο Instagram μετά από 6 μήνες και έβαλε «φωτιά» με το ολόσωμο μαγιό της

Η Μαρία Λεκάκη πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι της φορώντας ένα ολόσωμο μαγιό 

Η Μαρία Λεκάκη μας έχει συνηθίσει να κρατά χαμηλό προφίλ και στην καθημερινότητά της, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς δεν κάνει συχνά αναρτήσεις.

Ωστόσο, η ηθοποιός έκανε μια εξαίρεση στις καλοκαιρινές της διακοπές και «έλυσε» την σιωπή της από το Instagram που είχε κρατήσει για περισσότερο από 6 μήνες, ανεβάζοντας μια φωτογραφία της από την Αμοργό οπού απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης.

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία φωτογραφία της, στην οποία απεικονίζεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι της φορώντας ένα ολόσωμο μαύρο μαγιό.

https://www.instagram.com/p/DNiLyFdIDud/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μάλιστα, ένα από τα σχόλια κάτω από την ανάρτησή της το έχει αφήσει η συμπρωταγωνίστριά της στο γνωστό σε όλους «Κωνσταντίνου και Ελένης», Καλλιρόη Μυριαγκού, που υποδυόταν φυσικά την «Ματίνα Μανταρινάκη».

«Ωωωω αμόργωσες…», της έγραψε χαρακτηριστικά κάνοντας λογοπαίγνιο με τον προορισμό που επέλεξε η Μαρία Λεκάκη για τις διακοπές της.

