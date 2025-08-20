Όστιν Μπάτλερ: Έσωσε τη Ζόι Κράβιτζ από «επίθεση» μέλισσας όπως είχε κάνει με την Έμα Στόουν

Για δευτερη φορά ο Όστιν Μπάτλερ τα έβαλε με... τις μέλισσες

Έζησε την ίδια εμπειρία για δεύτερη φορά και μάλιστα απαθανατίστηκε από τον φακό της κάμερας. Ο λόγος για τον 34χρονο ηθοποιό Όστιν Μπάτλερ, ο οποίος «έσωσε» τη συμπρωταγωνίστριά του Ζόι Κράβιτζ από μία μέλισσα που τριγυρνούσε δίπλα της κατά την παρουσία τους στο κόκκινο χαλί, στην προβολή της αναμενόμενης ταινίας «Caught Stealing» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες η μέλισσα «έκοβε βόλτες» γύρω από την ηθοποιό όταν ο Όστιν Μπάτλερ επενέβη για να την απομακρύνει.

Η στιγμή που η μέλισσα «επιτίθεται» στη Ζόι Κράβιτζ AP

Ο «σωτήρας» Όστιν Μπάτλερ διώχνει μακριά τη μέλισσα από τη Ζόι Κράβιτζ AP

Όταν είχε «σώσει» την Έμα Στόουν

Το σκηνικό θύμισε σε πολλούς το αντίστοιχο που είχε συμβεί πριν από τρεις μήνες με τον ίδιο ηθοποιό να «σώζει» την Έμα Στόουν από επίθεση μέλισσας.

Ήταν μέσα Μαΐου όταν η Έμα Στόουν στεκόταν δίπλα στον Όστιν Μπάτλερ στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, όταν μια μέλισσα έδειξε να… την προτιμά!

Η στιγμή που μέλισσα έδειξε να «συμπαθεί» την Έμα Στόουν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών AP

Τη στιγμή που πόζαρε για φωτογραφίες με τους συμπρωταγωνιστές της Πέδρο Πασκάλ και Όστιν Μπάτλερ, είδε τη μέλισσα να βουίζει πάνω από τα κεφάλια τους. Τότε ο Όστιν Μπάτλερ φρόντισε να τους απαλλάξει από την ενόχληση του εντόμου.

Δείτε τα δύο στιγμιότυπα

*Με πληροφορίες από New York Post