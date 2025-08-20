Μεταγραφή από το OPEN στην ΕΡΤ για την Αδαμαντία Λιόλιου
Η δημοσιογράφος είναι γνωστή από τις ανταποκρίσεις της στα πολεμικά μέτωπα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η ΕΡΤ ανακοινώνει την ένταξη της Αδαμαντίας Λιόλιου στο δημοσιογραφικό δυναμικό της.
Η δημοσιογράφος με τη δυναμική παρουσία ακόμη και σε εμπόλεμες ζώνες, θα παρουσιάζει κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:00, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNEWS.
Επιπλέον, ως απεσταλμένη θα καλύπτει γεγονότα βαρύνουσας σημασίας.
Η προσθήκη της Αδαμαντίας Λιόλιου στην ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤNEWS, ενισχύει περαιτέρω το ενημερωτικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης και την ξεχωριστή του ταυτότητα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Σχόλια
Trending
Στο νοσοκομείο ο Κώστας Αναγνωστόπουλος
LIFESTYLE
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:19 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Άρης Μουγκοπέτρος: Θα κυκλοφορήσει βιβλίο για τη ζωή του
18:14 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Αποστολή με Γιακουμάκη, χωρίς Πέλκα, Σορετίρε, Τάισον
17:27 ∙ LIFESTYLE