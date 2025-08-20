Γιώργος Τσαλίκης: Απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στα Χανιά

Στα Χανιά περνά τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Γιώργος Τσαλίκης.

Ο τραγουδιστής, έχει αναρτήσει φωτογραφίες από στιγμές στα κοινωνικά δίκτυα μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του, που περνούν ανέμελες καλοκαιρινές στιγμές.

Την Τρίτη εθεάθη να κάνει μπάνιο σε παραλία εστιατορίου στη Σούγια και μαγνήτισε τα βλέμματα των θαυμαστών του, φωτογραφίες από τις βουτιές του έφερε στη δημοσιοότητα το zarpanews.gr.