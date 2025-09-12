Γιάννης Ξανθούλης για Μαρινέλλα: «Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον - Μου λείπει πάρα πολύ»

«Ωραία κοιμωμένη» χαρακτήρισε ο συγγραφέας Γιάννης Ξανθούλης, την Μαρινέλλα, αγαπημένος φίλος και βιογράφος της αγαπημένης τραγουδίστριας, η οποία υπέστη βαρύτατο εγκεφαλικό τον Σεπτέμβριο του 2024 και συνεχίζει να μην έχει επαφή με το περιβάλλον, όπως είπε ο ίδιος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ στην εκπομπή «Το΄χουμε», ο συγγραφέας θυμήθηκε την στιγμή που η Μαρινέλλα κατέρρευσε στην σκηνή κατά την διάρκεια μιας συναυλίας της στο Ηρώδειο: «Σοκαριστήκαμε από τη λιποθυμία της Μαρινέλλας πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου. Ήμουν εκεί μαζί με την κόρη της και την εγγονή της».

Μιλώντας για την γνωριμία του με την 87χρονη τραγουδίστρια, ο κ. Ξανθούλης ειπε: «Με τη Μαρινέλλα γνωριστήκαμε όταν έπρεπε να της κάνω μια συνέντευξη. Δεν την ήξερα την “κουμπάρα”, όπως τη λέω. Μου λείπει πάρα πολύ. Συμπληρώνεται ήδη ένας χρόνος από την περιπέτεια της και πραγματικά είναι πάρα πολύ θλιβερό. Στην υγεία της δεν έχει αλλάξει τίποτα και είναι πάρα πολύ θλιβερό, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ μια γυναίκα με τέτοια ένταση που στα 86 της έβγαινε και έτριζε ο τόπος, ότι δεν υπάρχει. Όπως λέει και η κόρη της, “η μαμά είναι στο δωμάτιο”. Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον καθόλου. Είναι η Μαρινέλλα που κοιμάται, η “ωραία κοιμωμένη”, που λέω κι εγώ».

Καταλήγοντας είπε: «Η απουσία της είναι πολύ έντονη, υποφέρει η ίδια και υποφέρουμε κι εμείς».

