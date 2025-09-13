Πάνος Ιωαννίδης: Δύσκολες ώρες για τον γνωστό σεφ - Πήρε φωτιά το εστιατόριό του

Το πρωί του Σαββάτου (13.9.2025) εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά στο ιταλικό εστιατόριο Ovio του σεφ Πάνου Ιωαννίδη, στο Σύνταγμα.

Η φωτιά ξεκίνησε από κατσαρόλα στην κουζίνα, χωρίς να επεκταθεί, ενώ η έντονη θερμοκρασία προκάλεσε θραύση σε σωλήνα νερού της πολυκατοικίας.

Όπως ανακοινώθηκε μέσω Instagram, το εστιατόριο θα παραμείνει κλειστό το Σάββατο, ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές.