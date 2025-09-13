Πάνος Ιωαννίδης: Δύσκολες ώρες για τον γνωστό σεφ - Πήρε φωτιά το εστιατόριό του
Όπως έγινε γνωστό με ανάρτησή του εστιατορίου στο Instagram, το κατάστημα δεν θα λειτουργήσει σήμερα Σάββατο ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές
Το πρωί του Σαββάτου (13.9.2025) εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά στο ιταλικό εστιατόριο Ovio του σεφ Πάνου Ιωαννίδη, στο Σύνταγμα.
Η φωτιά ξεκίνησε από κατσαρόλα στην κουζίνα, χωρίς να επεκταθεί, ενώ η έντονη θερμοκρασία προκάλεσε θραύση σε σωλήνα νερού της πολυκατοικίας.
Όπως ανακοινώθηκε μέσω Instagram, το εστιατόριο θα παραμείνει κλειστό το Σάββατο, ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές.
