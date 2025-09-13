Νίκος Μάνεσης: Ο λόγος που σταμάτησε να δίνει συνεντεύξεις - «Δεν μπλέκω με σούργελα της τηλεόρασης»

Ο Νίκος Μάνεσης το πρωί του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου μέσα από την εκπομπή του στον Alpha αναφέρθηκε στον λόγο που ο ίδιος έχει σταματήσει να δίνει συνεντεύξεις, απαντώντας μόνο μέσω της εκπομπής του.

«Τις έκοψα τις συνεντεύξεις και ο λόγος είναι ότι στην πλειονότητα των όσων έχω πει, υπάρχει παραποίηση, προσπάθειες του να ερμηνευτούν διάφορα ζητήματα και πάντα υπάρχουν εκ του πονηρού ερωτήσεις. Οπότε και να απαντήσεις, θα σε κρεμάσουν στα μανταλάκια. Οπότε καλύτερα, ό,τι θέλω να πω, το λέω εδώ, κάνω και εγώ τις ερωτήσεις αντρίκια και δεν μπλέκω με διάφορα σούργελα της τηλεόρασης – γιατί υπάρχουν και καλοί άνθρωποι – τα οποία είναι επικίνδυνα και αν τους χαίρονται τα κανάλια που τους έχουν», είπε ο Νίκος Μάνεσης.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Δεν φοβάμαι να μιλήσω, δεν φοβάμαι να πω και ονοματεπώνυμα. Δεν θα πω για λόγους σεβασμού. Ξεκάθαρα πράγματα, με ξέρετε… Δεν ιδρώνει το αυτί μου», είπε ο δημοσιογράφος στην πρεμιέρα της εκπομπής του.