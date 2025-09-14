Η συγκίνηση του Σάκη Τανιμανίδη καμαρώνοντας την κόρη του να κάνει ποδήλατο – Δείτε βίντεο

Μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα γεμάτο ταξίδια και επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά για τον Σάκη Τανιμανίδη η οικογένεια έρχεται πάντα πρώτη.

Ο παρουσιαστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη του, δείχνοντας μία πιο προσωπική πλευρά της ζωής του.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η κορούλα του κάνει ποδήλατο μέσα στο σπίτι, με τον μπαμπά της να απαθανατίζει τη στιγμή γεμάτος περηφάνια.

«Ξεκινάς με βοηθητικές… και μετά από λίγο καιρό κάνεις μόνος σου», έγραψε στη λεζάντα.