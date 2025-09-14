Η συγκίνηση του Σάκη Τανιμανίδη καμαρώνοντας την κόρη του να κάνει ποδήλατο – Δείτε βίντεο
Η κόρη του Σάκη Τανιμανίδη κάνει ποδήλατο κι εκείνος στέλνει το πιο γλυκό μήνυμα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα γεμάτο ταξίδια και επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά για τον Σάκη Τανιμανίδη η οικογένεια έρχεται πάντα πρώτη.
Ο παρουσιαστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη του, δείχνοντας μία πιο προσωπική πλευρά της ζωής του.
Στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η κορούλα του κάνει ποδήλατο μέσα στο σπίτι, με τον μπαμπά της να απαθανατίζει τη στιγμή γεμάτος περηφάνια.
«Ξεκινάς με βοηθητικές… και μετά από λίγο καιρό κάνεις μόνος σου», έγραψε στη λεζάντα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα: Άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του
23:27 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ηράκλειο: Συνελήφθη 20χρονος με αδυναμία στις μοτοσικλέτες
23:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στον Πύργο: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο κτήμα του
22:59 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ