Έξαλλοι οι θαυμαστές του «Law and Order» για τη δολοφονία πρωταγωνιστή στην πρεμιέρα της 27ης σεζόν

Δεν αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου του τηλεοπτικού πρωταγωνιστικού χαρακτήρα

Έξαλλοι οι θαυμαστές του «Law and Order» για τη δολοφονία πρωταγωνιστή στην πρεμιέρα της 27ης σεζόν
Με έναν αναπάντεχο θάνατο έκανε πρεμιέρα για 27η τηλεοπτική σεζόν η δημοφιλής σειρά του NBC, «Law and Order: SVU», σκοτώνοντας έναν από τους βασικούς χαρακτήρες της, με τους θαυμαστές να απογοητεύονται από την πλοκή.

Στο πρώτο επεισόδιο

Η Ολίβια Μπένσον (Μαρίσκα Χάργκιτεϊ ) παρευρίσκεται στην αγρυπνία του παλιού της αφεντικού, του λοχαγού Ντόναλντ Κρέιγκεν (Νταν Φλόρεκ).

Richard Belzer

Οι ηθοποιοί, αριστερά Dann Florek και Richard Belzer, δεξιά από το "Law & Order: SVU". Ο Belzer, ο επί μακρόν stand-up κωμικός που έγινε ένας από τους πιο διάσημου ντετέκτιβ της τηλεόρασης ως John Munch, πέθανε σε ηλικία 78 ετών, τον Φεβρουάριο 2023, στο σπίτι του στο Bozouls στη νότια Γαλλία

Invision/Evan Agostini

Ήταν ένας πρωτότυπος χαρακτήρας που υπήρχε από την έναρξη της σειράς. Ως αλκοολικός σε ανάρρωση, ο Κρέιγκεν εμφανίστηκε σε πάνω από 400 επεισόδια του franchise «Law and Order», συμπεριλαμβανομένων των τριών πρώτων σεζόν του «Law & Order» και των πρώτων δεκαπέντε σεζόν του «SVU».

«Ήταν ο καλύτερος προϊστάμενος που είχα ποτέ», λέει η Μπένσον στο επεισόδιο. «Όλα όσα ξέρω, τα έμαθα από αυτόν».

Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντίδραση των διαδικτυακών θαυμαστών ήταν άμεση με πολλούς να εκφράζουν αγανάκτηση και απογοήτευση.

«Αυτή είναι η περασμένη σεζόν για να με εκνευρίσετε», έγραψε κάποιος μέσω Instagram.

Ένας άλλος θαυμαστής σχολίασε: «Έψαξα στο Google για να βεβαιωθώ ότι ο Dann Florek δεν πέθανε στην πραγματική ζωή. Είναι ζωντανός και σε φόρμα», αναφερόμενος στον 75χρονο ηθοποιό.

«Καλημέρα σε όλους εκτός από τον συγγραφέα που τόλμησε να γράψει το "Craigen's dead"», είπε ένας άλλος εξοργισμένος θαυμαστής.

Οι λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς πέθανε δεν αποκαλύπτονται, αλλά προβάλλεται πλάνο στην κηδεία του, από την ομιλία του κατά την αποχώρησή του από το Σώμα.

«Ήταν ένας μακρύς δρόμος. Δεν ήταν πάντα ευχάριστος και σίγουρα δεν ήταν πάντα εύκολος», λέει ο Κρέιγκεν στην ομιλία του.

«Ζούσα για τη δουλειά μου, δεν νομίζω ότι αυτό εκπλήσσει κανέναν, και δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου με κανέναν άλλο τρόπο».

Η Μπένσον φεύγει από την κηδεία του και βρίσκει τον Στέιμπλερ (Κρίστοφερ Μελόνι) να περιμένει δίπλα στο αυτοκίνητό της και μονολογεί: «Νιώθω σαν να μπαίνουμε στην εποχή του «όλοι οι φίλοι μας πεθαίνουν».

Mariska Hargitay

H ηθοποιός Mariska Hargitay η οποία πρωταγωνιστεί ως ντετέκτιβ Olivia Benson στην αστυνομική σειρά Law and Order: SVU (2017)

Invision/Scott Roth

