Συγκλονίζει ο Γιώργος Καραμίχος: «Ξερνούσα αίμα, το στομάχι μου είχε τρύπες»

Για την απόφασή του να γίνει ηθοποιός, την άρνηση των γονιών του και την δύσκολη περίοδο που βίωσε στο πρώτο έτος της σχολής μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ ο Γιώργος Καραμίχος.

«Είπα στους γονείς μου ότι θα γίνω ηθοποιός όταν πήρα το πρώτο μου πτυχίο. Δηλαδή το είπα από πιο πριν αλλά δεν προχώρησε. Όταν πήρα όμως το πρώτο μου πτυχίο, τους είπα “αυτό το πτυχίο είναι για εσάς, το δικό μου θέλω είναι να γίνω ηθοποιός”. Δεν ήταν εύκολο. Τους κατανόησα, γιατί ενδεχομένως δεν το ήθελαν, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά. Δική μου δουλειά είναι να κατανοήσω τον εαυτό μου», ανέφερε ο ηθοποιός.

«Καταλαβαίνω από που έρχονται αλλά δεν ήταν εύκολο. Θέλω να πω πως όταν είσαι μικρός και έχεις εμπόδια, ενώ θέλεις φροντίδα και κάποιον να σε καταλάβει, να σου πει πως “είμαι στο πλευρό σου και, αν αποτύχεις, θα ‘μαι εδώ”, δεν θες έναν άνθρωπο που θα σου πει ότι… θα πεθάνεις στην ψάθα, θα γίνεις ανώμαλος και όλα αυτά”. Πόσο δε μάλλον η ντροπή. Το να ακούς, “α, θα μας ρεζιλέψεις γιατί θα γίνεις θεατρίνος”, δεν θες να το ακούς όταν θες να γίνεις ηθοποιός. Γιατί δεν ήθελα να γίνω θεατρίνος, ηθοποιός ήθελα να γίνω.»πρόσθεσε ο Γιώργος Καραμίχος.

«Όλα αυτά τα άκουγα πολύ δύσκολα. Στο πρώτο έτος της σχολής, ξερνούσα αίμα. Το στομάχι μου είχε τρύπες, έλκη και τέτοια» συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο ηθοποιός.

