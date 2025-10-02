Το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων και η ASIFA HELLAS παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό Masterclass με τον Arty Papageorgiou, σεναριογράφο και σκηνοθέτη, γνωστό για τη δουλειά του στις ταινίες The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (2024), The Sorrows (2013) και The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum (2027).

Στο masterclass αυτό, ο Arty Papageorgiou συνομιλεί με τον Κωνσταντίνο Π. Κακαρούντα σκηνοθέτη - παραγωγό της Dahouse Studio και πρόεδρο της ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ και τη Χριστίνα Μητροπούλου σεναριογράφο και παραγωγό, Επικεφαλής Ανάπτυξης του Athens Film Office και θα μας οδηγήσει σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στη δημιουργία ιστοριών για animation και live action. Πρόκειται για μια διαδραστική εμπειρία, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν ενεργό ρόλο στη συζήτηση.

Θα αναλύσουμε:

τη σημασία και το ρόλο του σεναρίου για μία επιτυχημένη ταινία animation ή live action

για μία επιτυχημένη ταινία animation ή live action το world -building και τη δημιουργία καθηλωτικών κόσμων

και τη δημιουργία καθηλωτικών κόσμων την ανάπτυξη χαρακτήρων

και θα αποκτήσουμε εικόνα για το πώς η κινηματογραφία είναι πραγματικά μια τέχνη συνεργασίας και όχι μόνο.

Σύντομο Βιογραφικό

Έχοντας πρόσφατα διατελέσει σεναριογράφος και Associate Producer στο animated feature The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, ο Arty Papageorgiou εργάζεται αυτή την περίοδο πάνω στο live-action The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum από το Wellington της Νέας Ζηλανδίας.

Το masterclass θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Industry days του OWL που διοργανώνει το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τον ΕΚΚΟΜΕΔ, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025 και ώρα: 19:00-20:30, στο Αίγλη Ballroom.

Το συγκεκριμένο πάνελ είναι powered by ASIFA HELLAS.

Το masterclass θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα και η είσοδος είναι δωρεάν.

RSPV | Περιορισμένες θέσεις — Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.