Η Γη της ελιάς spoiler: Η Ασπασία μαθαίνει την αλήθεια για τον νεκρό γιο της – Ορκίζεται εκδίκηση

Η επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Η Γη της ελιάς», συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Οι φανατικοί, εδώ και καιρό, ανυπομονούν να δουν τον Δημοσθένη [έναν από τους σκληρούς και «βρώμικους» ήρωες] να καταστρέφεται με την αρχή του τέλους να πλησιάζει.

Ένας άντρας εκβιάζει τον Δημοσθένη με αποκαλύψεις για τον θάνατο του Κίμωνα, ενώ στρέφεται τώρα προς την Ασπασία και της ζητάει χρήματα προκειμένου να της πει με ποιο τρόπο σκοτώθηκε ο γιος της. Τυφλωμένη από πόνο και δίψα για δικαίωση, είναι έτοιμη να πουλήσει τα πάντα προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τον νεκρό της γιο.

Η ηρωίδα καταφέρνει να μαζέψει τα χρήματα που της ζητάει ο άγνωστος άντρας στο τηλέφωνο και πια βρίσκεται ένα βήμα από τις αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κίμωνα. Η Ασπασία τελικά φτάνει στο σημείο συνάντησης με τον εκβιαστή και μαθαίνει τη σκληρή αλήθεια και τον ρόλο του Δημοσθένη.

Είναι πλέον αποφασισμένη να εκδικηθεί τον Δημοσθένη για τον άδικο θάνατο του γιου της και η κατάσταση γρήγορα ξεφεύγει.