Ιωάννα Μαλέσκου: Βαθαίνει η κρίση στο γάμο της - Ζει μόνη με την κόρη της

Η κατάσταση στο γάμο της Ιωάννας Μαλέσκου και του Κωνσταντίνου Δανία φαίνεται να επιδεινώνεται, καθώς η δημοφιλής παρουσιάστρια περνάει πλέον τον περισσότερο χρόνο στο σπίτι της μαζί με την αγαπημένη της κόρη. Παράλληλα, συνεχίζει να συμμετέχει στην εκπομπή του Open «Ραντεβού το ΣΚ» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, αλλά η προσωπική της ζωή φαίνεται να βιώνει δύσκολες στιγμές.

Παρά τις εμφανίσεις τους σε πρόσφατες δημόσιες εκδηλώσεις, όπως η βάφτιση της κόρης τους, όπου οι Μαλέσκου και Δανίας έφτασαν ξεχωριστά, το χάσμα ανάμεσά τους φαίνεται να βαθαίνει. Οι προσπάθειες να διατηρήσουν την εικόνα ενός αρμονικού γάμου φαίνεται να μην έχουν αποτέλεσμα.

Ο γάμος τους, που έγινε με μυστικότητα στις 30 Μαρτίου 2023 στη Ραφήνα, μοιάζει να έχει ουσιαστικά τελειώσει. Η Ιωάννα, παρά τις δύσκολες συνθήκες, επικεντρώνεται στη μητρότητα και στην ευημερία της κόρης της, θεωρώντας την αγάπη και φροντίδα για το παιδί της ως την πιο σημαντική προτεραιότητά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Espresso, τους τελευταίους μήνες η Ιωάννα ζει μόνιμα με την κόρη της, προσπαθώντας να προστατεύσει την προσωπική τους ζωή και να κρατήσει την ηρεμία της οικογένειας, αποφεύγοντας να σχολιάζει δημόσια τα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες. Η μητρότητα αποτελεί για εκείνη το μεγαλύτερο επίτευγμα, ενώ ο χωρισμός φαίνεται να είναι πλέον μονόδρομος, δύο χρόνια μετά τον γάμο τους.