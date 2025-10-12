Οδυσσέας Σταμούλης: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο - Οι καλεσμένοι

Ο ηθοποιός παντρεύτηκε την σύντροφό του

Newsbomb

Οδυσσέας Σταμούλης: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο - Οι καλεσμένοι
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με πολιτικό γάμο παντρεύτηκε ο Οδυσσέας Σταμούλης την σύντροφό του, Ντίνα, όπως γνωστοποίησαν μέσα από αναρτήσεις στο Tik Tok.

Ο ηθοποιός έχοντας δίπλα του τον αδελφό του, Ισίδωρο και αγαπημένα πρόσωπα παντρεύτηκε την καλή του, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του γιου του.

Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι του 2023 ο γνωστός ηθοποιός βίωσε την μεγαλύτερη απώλεια της ζωής του, αυτή του 11χρονου γιου του.

1760269858327-97087911-stamoulis1.jpg

Συγγενείς και φίλοι αναζητούσαν στο νησί των Φούρνων στην Ικαρία το νεαρό αγόρι που είχε κατευθυνθεί προς την παραλία να κολυμπήσει.

Συγκεκριμένα, ο 11χρονος μπήκε μέσα στο νερό όπου μπλέχτηκε στο σκοινί της σημαδούρας, η οποία είναι εκεί για να δείχνει ότι απαγορεύεται το κολύμπι.

Τα στελέχη του λιμεναρχείου εντόπισαν την σορό του άτυχου 11 χρόνου στο νερό και τη μετέφεραν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο αγροτικό ιατρείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

1760269858327-97087911-stamoulis1.jpg

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:53LIFESTYLE

Οδυσσέας Σταμούλης: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο - Οι καλεσμένοι

14:51ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Πανιώνιος 93-73: Με δίδυμο «φωτιά» Σίλβα – Μπάρτλεϊ έκανε με... περίπατο το «2 στα 2» στη GBL

14:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Η εμπλοκή του στρατού στην πλατεία Συντάγματος είναι απαράδεκτη»

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 όμηροι που θα απελευθερωθούν σήμερα από τη Χαμάς

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη έρευνες ανοιχτά της Σάμου για αγνοούμενο

14:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

100 χρόνια ΕΕΑ: Αποκαλυπτήρια του πρώτου αγάλματος προς τιμήν των μικρομεσαίων επιχειρηματιών

14:17ΥΓΕΙΑ

Γιατρός αποκαλύπτει το «σιωπηλό σύμπτωμα» που εμφανίζεται μέρες πριν το έμφραγμα

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Εσθονία έκλεισε δρόμο που διέρχεται από ρωσικό έδαφος λόγω παρουσίας στρατευμάτων της Ρωσίας

14:09LIFESTYLE

Γη της ελιάς - Spoiler: Η Ασπασία ανακαλύπτει τη σχέση του Δημοσθένη με την Αμαλία

14:08ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Πανιώνιος: «Καυτοί» Μπάρτλεϊ και Σίλβα, πέτυχαν τους 30 από τους 44 πόντους – Δείτε βίντεο!

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τον πνιγμό του 4χρονου στην πισίνα

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αποσωληνώθηκε το 12 μηνών βρέφος - Κάπνιζε μαριχουάνα ο πατέρας του δίπλα του!

13:51LIFESTYLE

Γιάννης Μπέζος για Πέτρο Φιλιππίδη: «Θα προτιμούσα η περιπέτειά του να ήταν ένα κακό όνειρο»

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Εταιρεία ζήτησε συγγνώμη μέσω διαφήμισης επειδή αύξησε την τιμή των παγωτών της κατά έξι σεντ

13:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Η ελευθερία που κατακτιέται με θυσίες δεν είναι δεδομένη»

13:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο Θέρμανσης: Από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση - Πώς θα διαμορφωθεί η τιμή

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κοντά στην ταυτοποίηση του εκτελεστή η ΕΛΑΣ - Το μυστήριο με το «αόρατο» scooter

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Παλέρμο: Νεκρός 21χρονος αφού δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι όταν προσπάθησε να σταματήσει καβγά έξω από το εστιατόριο των γονιών του - Μία σύλληψη

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του παιδόφιλου ροκ σταρ μέσα στη φυλακή

13:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Βίντεο από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που ρήμαζε καταστήματα – Συνελήφθησαν έξι άτομα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 όμηροι που θα απελευθερωθούν σήμερα από τη Χαμάς

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα - Δυσάρεστα νέα για τον Δεκέμβριο

12:06ΥΓΕΙΑ

Κρυολόγημα, γρίπη ή Covid: Γιατί είναι όλοι άρρωστοι αυτή την περίοδο;

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κοντά στην ταυτοποίηση του εκτελεστή η ΕΛΑΣ - Το μυστήριο με το «αόρατο» scooter

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αποσωληνώθηκε το 12 μηνών βρέφος - Κάπνιζε μαριχουάνα ο πατέρας του δίπλα του!

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος στρατιώτη στο 424: «Ζητώ ποινικές και κακουργηματικές διώξεις», λέει ο πατέρας του 27χρονου

14:17ΥΓΕΙΑ

Γιατρός αποκαλύπτει το «σιωπηλό σύμπτωμα» που εμφανίζεται μέρες πριν το έμφραγμα

11:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

14:53LIFESTYLE

Οδυσσέας Σταμούλης: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο - Οι καλεσμένοι

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Νταϊάν Κίτον: Λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή πούλησε το «σπίτι των ονείρων της», καθώς η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία

14:09LIFESTYLE

Γη της ελιάς - Spoiler: Η Ασπασία ανακαλύπτει τη σχέση του Δημοσθένη με την Αμαλία

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος τα ΑΤΜ: Ο νέος τρόπος ανάληψης χρημάτων θα εξαλείψει τις ουρές και τις κάρτες

08:44LIFESTYLE

Είναι επίσημο: Ζευγάρι η Katy Perry με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Η ΕΛΑΣ υπεύθυνη για την προστασία - Τι ισχύει για το Υπουργείο Άμυνας

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Συνελήφθη Έλληνας επικεφαλής συμμορίας της Σουηδίας - Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ