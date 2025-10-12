Οδυσσέας Σταμούλης: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο - Οι καλεσμένοι

Με πολιτικό γάμο παντρεύτηκε ο Οδυσσέας Σταμούλης την σύντροφό του, Ντίνα, όπως γνωστοποίησαν μέσα από αναρτήσεις στο Tik Tok.

Ο ηθοποιός έχοντας δίπλα του τον αδελφό του, Ισίδωρο και αγαπημένα πρόσωπα παντρεύτηκε την καλή του, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του γιου του.

Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι του 2023 ο γνωστός ηθοποιός βίωσε την μεγαλύτερη απώλεια της ζωής του, αυτή του 11χρονου γιου του.

Συγγενείς και φίλοι αναζητούσαν στο νησί των Φούρνων στην Ικαρία το νεαρό αγόρι που είχε κατευθυνθεί προς την παραλία να κολυμπήσει.

Συγκεκριμένα, ο 11χρονος μπήκε μέσα στο νερό όπου μπλέχτηκε στο σκοινί της σημαδούρας, η οποία είναι εκεί για να δείχνει ότι απαγορεύεται το κολύμπι.

Τα στελέχη του λιμεναρχείου εντόπισαν την σορό του άτυχου 11 χρόνου στο νερό και τη μετέφεραν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο αγροτικό ιατρείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.