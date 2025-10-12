Επική γκάφα στο The Chase: «Η Ιβάνκα Τραμπ συνάντησε τον Δημιουργό της»

Ένα γράμμα μάλλον μπέρδεψε παρουσιάστρια και παίχτες στο τηλεπαιχνίδι The Chase, και παρότι δεν δόθηκε η σωστή απάντηση, το σκηνικό έγινε ακόμα καλύτερο, όταν δόθηκε η επεξήγησή της.

Η ερώτηση, αφορούσε στο αμφιλεγόμενο ταξίδι στο διάστημα με το διαστημόπλοιο Blue Origin, και ποια από τις κυρίες που επέβαιναν, όταν επέστρεψε στη Γη γονάτισε και φίλησε το έδαφος.

Οι επιλογές ήταν τρεις: Ιβάνκα Τραμπ, Κέτι Πέρι και Κάιλι Τζένερ.

Ο παίκτης έδωσε λάθος απάντηση, επιλέγοντας την Κάιλι Τζένερ, εξηγώντας ότι είναι εκείνη με τη μεγαλύτερη επίδραση στα social, προσθέτοντας απλά πως η Ιβάνκα Τραμπ, δεν πήγε.

Και ήρθε η σειρά της Chaser, η οποία απάντησε σωστά την Κέιτι Πέρι...αλλά δεν σταμάτησε εκεί...

Σε μία προσπάθεια να αιτιολογήσει την απάντησή της, είπε ότι «η Ιβάνκα Τραμπ δεν θα μπορούσε να πάει γιατί έχει συναντήσει τον δημιουργό της» με την παρουσιάστρια να συμπληρώνει και να ενισχύει την γκάφα «Μας έχει αφήσει η Ιβάνκα..»

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, η Ιβάνκα Τραμπ, είναι ολοζώντανη και μάλιστα βρέθηκε στο Τελ Αβίβ το βράδυ του Σαββάτου, αναμένοντας την επιστροφή των ισραηλινών ομήρων της Χαμάς.

Η Ιβάνα Τραμπ, ωστόσο πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ και μητέρα της Ιβάνκα είναι εκείνη που έχει «συναντήσει τον Δημιουργό της» από το 2022, μετά από ατύχημα. Απ' ότι φαίνεται μάλλον το κάπα ήταν αυτό που τους μπέρδεψε...

Δείτε το απόσπασμα