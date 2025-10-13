Ο Alpha έβαλε γκολ στην τηλεθέαση με το ματς της Εθνικής

Συνεχίζει να κερδίζει την πρώτη θέση ο ALPHA στη βραδινή ζώνη, όχι μόνο με τη μυθοπλασία αλλά και με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Έτσι την Κυριακή, το ματς της Δανίας ενάντια στην Εθνική μας ομάδα σημείωσε 30,4% στο σύνολο και 31,5% στο δυναμικό κοινό.

Την ίδια ώρα, η τρίτη εβδομάδα των Blind Auditions του «The Voice of Greece» ολοκληρώθηκε και το τηλεοπτικό κοινό έδειξε έμπρακτα, για μία ακόμη φορά, ότι στηρίζει το μουσικό σόου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, ο μουσικός διαγωνισμός κατέκτησε 26,7% στο σύνολο. Στο δυναμικό κοινό 18-54 σημείωσε 17,7%. 2.550.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν το «The Voice of Greece» έστω για 1’.

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου ως coaches, ανανεώνουν το ραντεβού τους με το τηλεοπτικό κοινό για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, με δύο ακόμα συναρπαστικά επεισόδια Blind Auditions.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, το μουσικό τηλεπαιχνίδι «Don’t Forget The Lyrics» κατέγραψε 9,5% στο σύνολο και 9% στο δυναμικό κοινό.