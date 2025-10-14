«Χείμαρρος» ο Νικήτας Τσακίρογλου κατά της Καίτης Φίνου - «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας» - Βίντεο

«Κόλαφος» εμφανίστηκε ο Νικήτας Τσακίρογλου με αφορμή την λανθασμένη ανάρτηση της Καίτης Φίνου για τον «θάνατο» της Χρυσούλας Διαβάτη.

Η ηθοποιός μπέρδεψε την Άννα Κυριακού με την Χρυσούλα Διαβάτη και αποχαιρέτησε τη δεύτερη, νομίζοντας ότι έχει φύγει από τη ζωή. Πολύ γρήγορα κατάλαβε το λάθος της και ζήτησε δημόσια συγγνώμη για την αναστάτωση.

Η Καίτη Φίνου μίλησε στο Πρωινό και θέλησε να ζητήσει μία ακόμα συγγνώμη στους συγγενείς και φίλους της Χρυσούλας Διαβάτη, που τους αναστάτωσε με το λάθος της.

Νικήτας Τσακίρογλου: «Ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Μας πέθαναν κιόλας»

Ο σύζυγος της Χρυσούλας Διαβάτη, Νικήτας Τσακίρογλου, μίλησε στο «Πρωινό» και δεν έκρυψε την ενόχλησή του για το λάθος της Καίτης Φίνου.

«Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Μας πέθαναν κιόλας. Εντάξει. Μου φαίνεται γελοίο αυτό. Γελοιότητες είναι της εποχής μας. Γελάω γιατί δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Δεν κάνουν καλό στη δημοσιότητα αυτά τα πράγματα. Αφού δεν υφίσταται τέτοιο πράγμα. Γελάω. Ο καθένας λέει, τώρα αυτή τη στιγμή κάτι, για να υπάρχει. Αν ήταν δεν θα το μάθαινε η κ. Φίνου, την οποία δεν γνωρίζω. Θα το μαθαίναμε εμείς πρώτα», ανέφερε ο Νικήτας Τσακίρογλου στον ΑΝΤ1.

«Καλά είναι η Χρυσούλα. Είμαι μια κατάσταση χρόνια αυτή, που κάνουμε υπομονή και πιστεύουμε σε μια καλύτερη κατάσταση. Και θα γίνει αυτή, γιατί ήδη έχουμε δείγματα», πρόσθεσε ο ηθοποιός σχετικά με την κατάσταση της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη.

Διαβάστε επίσης