Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Περνά αυτή την δυσκολία, παρακαλώ τον Θεό να την φροντίσει»

Για την κατάσταση της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη μίλησε στην εκπομπή «Super Katerina» ο Νικήτας Τσακίρογλου, λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη ότι η σύζυγός του διαγνώστηκε με αυτοάνοσο νόσημα.

Όπως αποκάλυψε ο γνωστός ηθοποιός, η υγεία της Χρυσούλας Διαβάτη έχει βελτιωθεί αρκετά, ωστόσο υπάρχουν ακόμα εμπόδια, τα οποία ευελπιστούν να ξεπεραστούν σίγουρα.

«Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη. Πάει καλά και ευελπιστώ στον Θεό και στη δύναμη και την ενέργεια που έχει – το έχει αποδείξει με το έργο της στο θέατρο – ότι θα ξεπεράσει τα εμπόδια και θα γίνει καλά. Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει. Στο σπίτι είναι πάντα και τη φροντίζουμε. Περνάει αυτή τη δυσκολία, θα γίνει καλά όμως, πιστεύουμε στον Θεό και οι δύο. Θα ξεπεραστούν τα εμπόδια, είναι δοκιμασίες που της στέλνει ο Θεός. Καλά είναι στην ψυχολογία της, έχει συναίσθηση του πράγματος και της κατάστασης. Δεν είναι στο κρεβάτι, μετακινείται. Όλα καλά είναι, ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, είναι Πανελλήνιο το ενδιαφέρον για τη Χρυσούλα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός.

