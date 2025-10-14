Η Καίτη Φίνου «πέθανε» τη Χρυσούλα Διαβάτη: Το ξέσπασμα Τσακίρογλου και η συγγνώμη της ηθοποιού

Σοβαρή παρεξήγηση προκλήθηκε μεταξύ των ηθοποιών Νικήτα Τσακίρογλου και Καίτης Φίνου, όταν η δεύτερη μπέρδεψε την ανάρτηση για τον θάνατο της Άννας Κυριακού με την Χρυσούλα Διαβάτη!

Στην ανάρτησή της, την οποία αργότερα διέγραψε, όταν αντιλήφθηκε το λάθος της, η Καίτη Φίνου ανέφερε: «Καλό ταξίδι Χρυσούλα Διαβάτη… Συλλυπητήρια στην οικογένεια».

Στη συνέχεια, με νέα ανάρτησή της, η Καίτη Φίνου ζήτησε συγγνώμη για το τραγικό λάθος γράφοντας: «Ζητώ ένα μεγάλο δημόσιο συγγνώμη για την ανάρτηση που έκανα για την κυρία Χρυσούλα Διαβάτη. Συγγνώμη από την οικογένειά της και την οικογένεια του θεάτρου. Έκανα ένα τραγικό λάθος… Δεν μου έχει ξανασυμβεί, πάντα διασταυρώνω όταν ακούω τέτοιες ειδήσεις».

Το πρωί της Τρίτης, μιλώντας στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 και ζήτησε ξανά συγγνώμη για το… μπέρδεμα.

«Ζητώ χίλια συγγνώμη και από την οικογένεια της κυρίας Διαβάτη. Επειδή έχω το αυχενικό μου και έχω ιλίγγους, άνοιξα κάποια στιγμή τα μάτια μου και μπέρδεψα τη φωτογραφία που είχε αναρτήσει ο Σπύρος Μπιμπίλας με την Άννα Κυριακού και είχα πάθει σοκ. Λέω “πω πω, έφυγε η γυναίκα” και έτσι έκανα και την ανάρτηση, χωρίς να διαβάσω κάτι άλλο.

Αλλά μόλις είδα στην τηλεόραση για την Άννα Κυριακού λέω καλέ εγώ τι ανέβασα; Δύο συνάδελφοι πέθαναν, έφυγαν σήμερα από τη ζωή; Τρελάθηκα και το βλέπω και λέω όχι δεν είναι δυνατόν. Ζητώ συγγνώμη και από την οικογένεια και από τον κόσμο που μπορεί να αναστάτωσα», είπε η Καίτη Φίνου.

Δεν γνωρίζω την κα Φίνου

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο σύζυγος της Χρυσούλας Διαβάτη, Νικήτας Τσακίρογλου, ο οποίος χαρακτήρισε γελοιότητες τα όσα ακούστηκαν ενώ δήλωσε πως δεν γνωρίζει την κα Φίνου.