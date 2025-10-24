Άλμπερτ Γουίνδσορ: Ο άγνωστος διάδοχος που έγινε ο πιο περιζήτητος εργένης στη Βρετανία

Ο Εδουάρδος της Βρετανίας, ο δούκας του Κεντ, κάτω δεξιά, φεύγει μετά την τελετή του Ρέκβιεμ για τη δούκισσα του Κεντ, στον καθεδρικό ναό του Ουέστμινστερ, στο Λονδίνο, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

O Άλμπερτ Γουίνδσορ, έκλεισε πρόσφατα τα 18 χρόνια του και έκτοτε βρέθηκε να συγκεντρώνει πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας και να μετατρέπεται εν μια νυκτί σε «κελεπούρι».

Ο νεαρός βασιλικής καταγωγής, φαίνεται να είναι ο πιο περιζήτητος εργένης της Βρετανίας, καθώς είναι γιος του λόρδου Nicholas Windsor, γιου του σημερινού δούκα του Κεντ - ο οποίος ο ίδιος είναι άμεσος ξάδελφος της βασίλισσας Ελισάβετ Β', και της λαίδης Nicholas Windsor. Είναι επίσης ο δισέγγονος του βασιλιά Γεωργίου Ε'.

How a barely-known royal has become the most eligible bachelor in Britain: Albert Windsor, 18, grew up in Rome away from the spotlight - but has now been declared the 'catch of the season' ahead of his society debut https://t.co/G1lkPOwiBo — Daily Mail (@DailyMail) October 24, 2025

Μεγάλωσε, στη Ρώμη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρά τις λαμπερές βασιλικές διασυνδέσεις και τη θέση του ως διαδόχου του δουκάτου του Κεντ.

Έστρεψε τα βλέματα πάνω του αυτή την εβδομάδα αφότου στέφθηκε επικεφαλής των "πιο καυτών νεαρών εκλεκτών" του Tatler.

Μαζί με το "χρυσό κορίτσι της ιππασίας" Lady Araminta Spencer-Churchill, έναν πρίγκιπα από το Μπουτάν που ταξιδεύει με τζετ, ακόμα και τον γιο του Rod Stewart, ο Άλμπερτ προβλέπεται ότι σύντομα θα έχει τον κόσμο στα πόδια του.



Τον περασμένο μήνα, ο Άλμπερτ, έκανε το "βασιλικό ντεμπούτο" του - σύμφωνα με το Tatler - στην κηδεία της του γιαγιάς, Κάθριν, δούκισσας του Κεντ, στον καθεδρικό ναό του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο.

Ο Άλμπερτ Γουίνδσορ διακρίνεται δεξιά Pool PA

Η εμφάνισή του φαίνεται να σηματοδοτεί την έναρξη ενός πολύ πιο δημόσιου προγράμματος, καθώς πρόκειται να συμμετάσχει σε κλίκες στο Le Bal στο Παρίσι, τον ετήσιο χορό ντεμπιτάντ και μόδας, αργότερα αυτό το μήνα. Και η προσοχή που στροβιλίζεται γύρω του αυξήθηκε μόλις τον περασμένο μήνα μετά τις αναφορές ότι οι γονείς του χώρισαν μετά από 19 χρόνια κοινής ζωής.

Ο νεαρός Άλμπερτ ήταν επίσης ο πρώτος βασιλικός που μοιράζεται το όνομα με τον πατέρα της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ, τον βασιλιά Γεώργιο ΣΤ', ο οποίος ήταν γνωστός ως Άλμπερτ ή Μπέρτι πριν αναλάβει τον θρόνο.

Ο Αλβέρτος μεγάλωσε στη Ρώμη, μαζί με τα δύο μικρότερα αδέλφια του - τον Λεοπόλδο, σήμερα 16 ετών, και τον Λουδοβίκο, 11 ετών. Ο πατέρας του, Λόρδος Νίκολας, 43 ετών, είχε χάσει τη θέση του στη σειρά διαδοχής του θρόνου όταν ασπάστηκε τον Καθολικισμό το 2001, ακολουθώντας το παράδειγμα της μητέρας του. Ως αποτέλεσμα, ο Αλβέρτος και τα αδέλφια του έχουν όλοι απομακρυνθεί από τη γραμμή διαδοχής.

Αν ανήκαν στην Εκκλησία της Αγγλίας, θα ήταν 37οι, 38οι και 39οι αντίστοιχα. Ωστόσο, παραμένουν στη σειρά διαδοχής του δουκάτου του Κεντ.

Ο ετήσιος κατάλογος των επιλέξιμων εργένηδων του Tatler στο αποκλειστικό Little Black Book σηματοδοτεί την πρόβλεψή του για τα ονόματα που θα δούμε παντού το νέο έτος.