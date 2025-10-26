Νένα Μεντή: «Mε λένε ξινή, δεν σήκωσα μύγα στο σπαθί μου»

Αναφερόμενη στα περιστατικά κακοποίησης στο θέατρο, η Νένα Μεντή είπε πως δεν έχει δεχτεί τέτοια συμπεριφορά, ωστόσο έχει δει γνωστούς ανθρώπους να φέρονται έτσι σε άλλους ηθοποιούς

Νένα Μεντή: «Mε λένε ξινή, δεν σήκωσα μύγα στο σπαθί μου»
Η Νένα Μεντή σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και τον Νίκο Συρίγο αναφέρθηκε στα σήριαλ, το θέατρο και τις κακοποιητικές συμπεριφορές.

«Τα σίριαλ που έκανα και ήταν ωραία στην τηλεόραση και τα ευχαριστήθηκα ήταν οι κωμωδίες και του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Έκανα δύο κωμωδίες, τις ‘Τρεις Χάριτες’ και το ‘Δις Εξαμαρτείν’, μετά έκανα άλλες πέντε που ήταν η μία χειρότερη από την άλλη. Δεν γίνεται για τα λεφτά και για να έρχεται ο κόσμος στο θέατρο, γιατί συνήθως κάνουμε τηλεόραση για να στηρίζουμε το θέατρο», είπε η Νένα Μεντή.

Αναφερόμενη στα περιστατικά κακοποίησης στο θέατρο, η Νένα Μεντή είπε πως δεν έχει δεχτεί τέτοια συμπεριφορά, ωστόσο έχει δει γνωστούς ανθρώπους να φέρονται έτσι σε άλλους ηθοποιούς.

«Πάντα “πουλιόταν” εξουσία από κάποιους ανθρώπους μέσα στο θέατρο. Και πάντα οι ηθοποιοί ήταν ηττοπαθείς, γιατί δεν έχουμε πλάτες, ποτέ δεν μας στήριξαν τα σωματεία. Είπα ‘αν το ξανακάνεις αυτό μπροστά μου, έφυγα από την σκηνή’. Και θα έφευγα, γιατί εγώ είμαι τρελή. Τρελή, το λέω καλά, δηλαδή δεν είναι να παίξουμε και του χρόνου εκεί…

Μπορεί να πεινάσουμε του χρόνου. Κάνει πίσω πολλές φορές ο εργαζόμενος για να πάρει τον μισθό του, για να τον ξαναπάρει του χρόνου. Αν ήταν θηλυκό με τσαγανό – εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία – τύχαινε μεγάλης εκτίμησης. Γι’ αυτό με λένε ξινή, πικρή, σκληρή. Δεν σήκωσα μύγα στο σπαθί μου», είπε η Νένα Μεντή.

«Δεν είμαι η σπουδαιότερη ηθοποιός, είμαι μία ηθοποιός που αγαπά πολύ τη δουλειά της. Δύσκολος άνθρωπος δεν είμαι. Θα πω στον οποιονδήποτε, στο πρόσωπό του, αυτό που πιστεύω κι ας πληγωθεί, κι ας το συζητήσουμε. Κουτσομπολιά πίσω από την πλάτη του άλλου, αυτό δεν το έχω.

Μπορεί να είμαι πικρή και να έχω πικράνει ανθρώπους. Έχω τέτοια αυτοπεποίθηση στη σχέση μου με τη δουλειά μου, χωρίς να πουλάω μούρη ότι είμαι η καλύτερη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου δώσει κάτι ένας σκηνοθέτης στο θέατρο και να μην το βγάλω πέρα», τόνισε η Νένα Μεντή.

