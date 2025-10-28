Viral μελισσοκόμος σε Καραμήτρου: «Δεν περίμενα να επικοινωνήσετε μαζί μου» - Η νέα συνάντηση

Ο μελισσοκόμος, Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος που πριν από λίγες ημέρες βγήκε στην εκπομπή του Open, “10 παντού” έχει γίνει viral, αφού η Μίνα Καραμήτρου αιφνιδιάστηκε στον αέρα όταν τον είδε προσπαθούσε να μη γελάσει.

Για την στάση της υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις στα socila media, με κάποιους χρήστες να την καταλαβαίνουν και άλλους να θωρούν την συμπεριφορά της προσβλητική προς τον καλεσμένο της, καθώς δείχνει να τον κοροϊδεύει.

Η παρεξήγηση που πήγε να δημιουργηθεί αναμεσά τους ωστόσο λύθηκε, αφού η Μίνα Καραμήτρου επικοινώνησε μετά το περιστατικό με τον Αλέξανδρο Γιαννακόπουλο, ο οποίος έκανε την αποκάλυψη στον αέρα της εκπομπής.

«Να πω κάτι εγώ. Βρέθηκε επιτέλους ο άνθρωπος που αιφνιδίασε την Καραμήτρου. Αυτό μόνο έχω να σας πω και γι’ αυτό το λόγο έχετε σεβασμό από μένα. Το ότι καταφέρατε αυτό και στην ηλικία που είμαι, σεβασμός. Στα 53 μου», είπε αρχικά η Μίνα Καραμήτρου.

Ο Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος από την πλευρά του ανέφερε: «Η αλήθεια είναι κι εγώ ότι δεν περίμενα να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου, αναγνωρίζοντας τη λανθασμένη αντίδρασή σας. Χάρηκα και σας το αναγνωρίζω αυτό, το να αντιλαμβανόμαστε τα λάθη μας, είναι σπουδαίο και να τα διορθώνουμε ακόμα πιο σπουδαίο. Χαίρομαι πολύ που μου είπατε ότι αυτή τη φορά θα μου δώσετε και περισσότερο χρόνο».