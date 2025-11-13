Γιώργος Σεϊταρίδης: Η επίσκεψη στο Άγιο Όρος που του άλλαξε την ζωή

Για την πίστη του στον Θεό και πώς η θρησκεία άλλαξε τη ζωή και την καθημερινότητά του μίλησε ο ηθοποιός Γιώργος Σεϊταρίδης στην ΕΡΤ.

«Μέσα από τη θρησκεία βρήκα έναν τρόπο να διαχειρίζομαι τους φόβους μου, τις ανασφάλειες μου, το υπαρξιακό. Αυτό βρήκα και είμαι λίγο καλύτερα, λίγο πιο ήρεμος, με περισσότερη ειρήνη μέσα μου, συγχώρεση και ανεκτικότητα με τους γύρω μου», εξομολογήθηκε αρχικά ο ηθοποιός.

«Έγινε πολύ απλά, τα έφερε έτσι η ζωή. Κάποια στιγμή βρέθηκα στο Άγιο Όρος, σαν βόλτα, συνάντησα έναν γέροντα εκεί, με έβαλε απέναντι και του είπα “αγαπάω τον Χριστό από μικρό, αλλά δεν θέλω τους παππάδες." “Ας πούμε ότι έχεις δίκιο, τι σε νοιάζει εσένα; Απλά είναι τα πράγματα. Τετάρτη και Παρασκευή φάει ένα λαδερό, την Τρίτη ένα κιλό κρέας ή ό,τι θέλεις, πήγαινε εξομολογήσου και άρχισε να κοινωνείς. Καν’ το για έναν μήνα και θα δεις. Αν σου δώσει κάτι, συνέχισε, αν όχι, μην ξαναπατήσεις στην εκκλησία” μου είπε. Είναι τυπικό μεν αλλά είναι και μια άσκηση», πρόσθεσε ο Γιώργος Σεϊταρίδης.

«Το έκανα και γω τυπικά, πήγα και εξομολογήθηκα και άρχισα να κοινωνάω. Δεν εξηγείται, είναι μυστήριο και δεν μπορώ να το εξηγήσω, ειδικά εγώ. Άρχισαν να αλλάζουν τα πάντα σιγά σιγά. Δεν ξέρω πως να το πω, είναι όμως σαν να μπήκε ένα φίλτρο μπροστά στα μάτια μου όπου βλέπω αλλιώς και κατανοώ καλύτερα. Είμαι πιο υποχωρητικός και καταλαβαίνω από τα λάθη μου», σημείωσε ο ηθοποιός.

«Είναι σαν να σου γυρνάει τα μάτια προς τα μέσα ο Χριστός και να αρχίσεις να βλέπεις τα χάλια σου. Γιατί είμαστε σε μια φάση, πρώτος εγώ, που “δεν φταίω εγώ ποτέ, αλλά φταις εσύ και φταίει αυτός”. Όχι, δεν είναι έτσι», κατέληξε ο Γιώργος Σεϊταρίδης.

