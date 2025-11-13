Ματθίλδη Μαγγίρα: «Όταν η κόρη μου πέρασε κατάθλιψη προσπαθήσαμε να το ξεπεράσουμε μαζί»

Για την σχέση τους ως μητέρα με κόρη και τις δυσκολίες που τις έφεραν πιο κοντά, μίλησαν σε συνέντευξή τους στον Alpha η Ματθίλδη Μαγγίρα και η Λήδα Φόστερ.

«Έκανα λάθη στο μεγάλωμα της κόρης μου. Συχνά φώναζα αλλά μετά το συζητούσα μαζί της και της ζητούσα συγγνώμη. Την έκανα αγκαλιά, κλαίγαμε μαζί. Χάρηκα πολύ που γύρισε στην Ελλάδα και την έχω πλέον κοντά μου. Όταν ο γονέας είναι μόνος του, πρέπει να σταθεί παράλληλα μητέρα και πατέρας», εξομολογήθηκε η Ματθίλδη Μαγγίρα.

«Η πιο δύσκολη στιγμή μας ήταν όταν έφυγε η γιαγιά. Είχε χρόνια Αλτσχάιμερ και το είχε "χάσει" πολλά χρόνια», ανέφερε η Λήδα Φόστερ.

Όσον αφορά την κατάθλιψη που πέρασε η κόρη της, η Ματθίλδη Μαγγίρα είπε: «Όταν η κόρη μου πέρασε κατάθλιψη προσπαθήσαμε να το ξεπεράσουμε μαζί με τη συζήτηση».

