Γκουίνεθ Πάλτροου: Μιλά ανοιχτά για τη μάχη της με το άγχος - «Το βιώνω για πρώτη φορά στη ζωή μου»

Η Γκουίνεθ Πάλτροου προχώρησε σε μία εξομολόγηση ψυχής, μιλώντας για μια νέα πρόκληση που βιώνει — το άγχος, το οποίο, όπως αποκάλυψε, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη ζωή της.

Μιλώντας στο νέο επεισόδιο του podcast της «The Goop», η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε ότι αποδίδει τα συμπτώματα αυτά στις ορμονικές αλλαγές που συνοδεύουν το στάδιο ζωής στο οποίο βρίσκεται: «Έχω πολύ άγχος για πρώτη φορά στη ζωή μου και νομίζω ότι είναι σύμπτωμα των ορμονικών αλλαγών. Πιστεύω ότι πρόκειται για κάτι που σχετίζεται με την κυριαρχία των οιστρογόνων – σε κάνει να νιώθεις υπερβολικά ανήσυχη. Είναι κάτι σωματικό, ψυχολογικό, συναισθηματικό… και, φυσικά, έχει να κάνει και με τη δημόσια ζωή», είπε η 53χρονη ηθοποιός.

Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι η χρόνια έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας έχει επιβαρύνει το νευρικό της σύστημα: «Όταν ζεις υπό το βλέμμα της κοινής γνώμης, νιώθεις την ενέργεια των ανθρώπων και των απόψεών τους — κι εγώ είμαι πολύ ευαίσθητη. Αυτό φθείρει το νευρικό μου σύστημα».

Η Γκουίνεθ Πάλτροου παραδέχτηκε πως τα τελευταία δύο χρόνια το άγχος έχει επηρεάσει και τη φυσική της κατάσταση: «Τα τελευταία χρόνια με έχει χτυπήσει πολύ δυνατά. Ξαπλώνω εξαντλημένη κι όμως η καρδιά μου αρχίζει να χτυπάει σαν τρελή…»

Αν και ο ύπνος της παραμένει σχετικά καλός, αποκάλυψε ότι κάποιες φορές ξυπνά με αίσθημα φόβου και δυσφορίας, ενώ παλεύει και με ενοχλητικές σκέψεις που δεν μπορεί να ελέγξει.

Για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, βλέπει δύο θεραπευτές, εκ των οποίων ο ένας είναι ειδικός στη διαχείριση του νευρικού συστήματος: «Παίρνω πολλή δύναμη από τα παιδιά μου και τον σύζυγό μου. Όταν είμαστε όλοι μαζί κάτω από την ίδια στέγη, νιώθω το νευρικό μου σύστημα να ηρεμεί», είπε.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου / AP

Η Γκουίνεθ έχει δύο παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Chris Martin — την 21χρονη Apple και τον 19χρονο Moses — ενώ από το 2018 είναι παντρεμένη με τον σεναριογράφο Brad Falchuk, ο οποίος έχει επίσης δύο παιδιά.

Η ίδια προσπαθεί να διαχειριστεί το στρες της με περισσότερη επίγνωση στην καθημερινότητά της: «Έχω την τάση να "σκορπίζομαι", να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Θέλω να είμαι πιο συγκεντρωμένη και γειωμένη μέσα στη μέρα».

Με την εξομολόγησή της, η Γκουίνεθ Πάλτροου ρίχνει φως σε ένα θέμα που αγγίζει χιλιάδες γυναίκες που αντιμετωπίζουν ορμονικές αλλαγές, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι γυναίκες που ζουν στο «φως της επιτυχίας» δεν είναι απρόσβλητες από το άγχος.

