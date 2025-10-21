Γκουίνεθ Πάλτροου: Η κόρη της με τον Κρις Μάρτιν έκανε το μουσικό της ντεμπούτο - Βίντεο

Η συγκίνηση του frontman των Coldplay και o διχασμός στα social media

Newsbomb

Γκουίνεθ Πάλτροου: Η κόρη της με τον Κρις Μάρτιν έκανε το μουσικό της ντεμπούτο - Βίντεο

Η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο Κρις Μάρτιν 

AP
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κόρη του Κρις Μάρτιν και της Γκουίνεθ Πάλτροου, Apple Μάρτιν, φαίνεται πως ακολουθεί τα καλλιτεχνικά χνάρια του πατέρα της.

Η 21χρονη κόρη του frontman των Coldplay έκανε την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση στη σκηνή του «Cannery Hall» στο Νάσβιλ, συνοδευόμενη από το συγκρότημα Jade Street — μια μπάντα που σχηματίστηκε από συμφοιτητές της στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η Apple ερμηνεύει το τραγούδι «Satellite» μαζί με τους μουσικούς Eli Meyuhas και Zachery Zwelling, φορώντας ένα λευκό cropped top και μαύρη μίνι φούστα — ένα look που ταίριαζε απόλυτα στη νεανική της ενέργεια και την indie αισθητική της σκηνής.

https://www.instagram.com/reel/DQDNdu8DXbW/

Ανάμεσα στο κοινό βρισκόταν, φυσικά, ο πατέρας της, ο οποίος παρακολουθούσε περήφανος και συγκινημένος την κόρη του, με το περιοδικό «The Vanderbilt Hustler» να αναφέρει πως «ξεκαθάρισε στους θαυμαστές του ότι ήταν εκεί αποκλειστικά για να στηρίξει την κόρη του και όχι για να τραβήξει την προσοχή».

Παρά τη στήριξη του πατέρα της, η εμφάνιση της Apple δίχασε τα social media. Κάποιοι σχολίασαν επικριτικά τις φωνητικές της ικανότητες — με έναν χρήστη να γράφει σαρκαστικά πως «το μήλο μάλλον έπεσε μακριά από τη μηλιά» — ενώ άλλοι στάθηκαν στο πλευρό της, τονίζοντας ότι για πρώτη εμφάνιση «ήταν μια χαρά» και ότι «έχει δυναμική».

Η Apple δείχνει να θέλει να χαράξει τη δική της πορεία — μακριά από τα φώτα των διάσημων γονιών της. Εκτός από τη μουσική, έχει αρχίσει να ξεχωρίζει και στον χώρο της μόδας, συμμετέχοντας πρόσφατα σε καμπάνιες για τον οίκο Self-Portrait και σε συνεργασία με τη μητέρα της για τη GapStudio.

https://www.instagram.com/p/DGtEmlmJ17J/

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην «The Telegraph», η Apple δήλωσε πως, παρά το διάσημο επώνυμό της, δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο: «Ξέρω πως ο τρόπος που μεγάλωσα δεν είναι φυσιολογικός, αλλά οι γονείς μου μου έμαθαν ότι πρέπει να δουλέψω για ό,τι θέλω. Δεν μου ανήκει τίποτα εξ ορισμού.»

https://www.instagram.com/p/C1NkuxGP2Az/

Με τέτοια αυτογνωσία — και δύο από τους πιο δημιουργικούς γονείς της γενιάς τους στο πλευρό της — η Apple φαίνεται έτοιμη να «ανοίξει» το δικό της κεφάλαιο… στη μουσική και πέρα από αυτήν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:24WHAT THE FACT

Η αύξηση των single γυναικών στις ΗΠΑ: Το 45% των γυναικών 25-44 θα είναι ανύπαντρες έως το 2030

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός παραλαμβάνει δύο σορούς ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

21:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, LIVE: Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1 - «Ερυθρόλευκη» κατάρρευση στη Βαρκελώνη

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου απέλυσε τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας - O Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Ήθελα πάντα να την σκοτώσω» - Πώς ο 18χρονος έφτασε να γίνει μητροκτόνος

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 25χρονη στη Σαντορίνη: Κατάπιε κουτάλι του γλυκού και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Αφαίρεση διπλώματος οδήγησης ... πανευρωπαϊκά - Τι προβλέπει απόφαση του ευρωκοινοβουλίου για τους επικίνδυνους οδηγούς

20:48LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Δημοσθένης καθηλώνεται σε αναπηρικό αμαξίδιο

20:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτιάς προς Κομισιόν: Το φθηνό ρεύμα είναι δικαίωμα, όχι πολυτέλεια

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Κινδυνεύει να καταρρεύσει ο τάφος του Τουταγχαμών: «Κρούουν» το καμπανάκι οι αρχαιολόγοι για την στατικότητα του μνημείου

20:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα καλύτερα συνταξιοδοτικά συστήματα του κόσμου - Τι συντάξεις δίνουν

20:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: «Ο Μητσοτάκης θέλει να φοβίσει τον κόσμο και να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις»

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Απερχόμενος ο Μητσοτάκης - Διχαστική ακόμη και για τη ΝΔ η τροπολογία

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα κατά της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη

20:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Τι λένε οι πολίτες για τα πιθανά κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

20:00LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Η κόρη της με τον Κρις Μάρτιν έκανε το μουσικό της ντεμπούτο - Βίντεο

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Ευρώπη και το Κίεβο ετοιμάζουν σχέδιο 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 10χρονο παιδί έπειτα από σοβαρό τροχαίο

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σε δημοπρασία το «υπερόπλο» των ναζί - Η μηχανή κρυπτογράφησης Enigma

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης: Η αλήθεια για τη συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:03ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Ήθελα πάντα να την σκοτώσω» - Πώς ο 18χρονος έφτασε να γίνει μητροκτόνος

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Οι ύποπτες κλήσεις, το βίντεο στα ΚΤΕΛ και το μυστήριο των 14 εκατομμυρίων ευρώ

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε για τροχαίο η Γεωργία Μπίκα - Oδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

21:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, LIVE: Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1 - «Ερυθρόλευκη» κατάρρευση στη Βαρκελώνη

20:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Τι λένε οι πολίτες για τα πιθανά κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 25χρονη στη Σαντορίνη: Κατάπιε κουτάλι του γλυκού και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταπέλτης ο Εμίρ Κουστουρίτσα κατά της Woke ατζέντας: «Δεν μπορείς να βάζεις ένα 10χρονο να αποφασίσει αν είναι αγοράκι, κοριτσάκι, ή… ζωάκι»

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Μου έκαναν bullying, δεν έχω φίλους, με έχουν όλοι στο περιθώριο», είπε ο 18χρονος μητροκτόνος

16:55ΕΛΛΑΔΑ

«Περιπολικό πήγε τη Βανδή σε συναυλία και στη κόρη μου είπαν "δεν είναι ταξί"» ξεσπά ο Θανάσης Γρίβας

16:52LIFESTYLE

«Κόλαφος» η πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη για την Δέσποινα Βανδή: «Μπάζει από παντού το σύστημα» - Η πρώτη αντίδραση για το περιστατικό με το περιπολικό

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ταχτσής: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία - Μια υπόθεση που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σαρκοζί στην φυλακή: Το φιλί στην Κάρλα, η χειραψία με τους αστυνομικούς, το «καλώς ήρθες» των κρατουμένων στη Santé και το κελί των 9 τ.μ.

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει το «6-7»: Η viral αργκό των νέων που απαγορεύουν οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Αφαίρεση διπλώματος οδήγησης ... πανευρωπαϊκά - Τι προβλέπει απόφαση του ευρωκοινοβουλίου για τους επικίνδυνους οδηγούς

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης: Η αλήθεια για τη συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Επίσημο: «Βουδαπέστη τέλος» - Δεν υπάρχει σχέδιο για συνάντηση Τραμπ-Πουτιν λέει ο Λευκός Οίκος

20:48LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Δημοσθένης καθηλώνεται σε αναπηρικό αμαξίδιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ