Γκουίνεθ Πάλτροου: Η κόρη της με τον Κρις Μάρτιν έκανε το μουσικό της ντεμπούτο - Βίντεο

Η κόρη του Κρις Μάρτιν και της Γκουίνεθ Πάλτροου, Apple Μάρτιν, φαίνεται πως ακολουθεί τα καλλιτεχνικά χνάρια του πατέρα της.

Η 21χρονη κόρη του frontman των Coldplay έκανε την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση στη σκηνή του «Cannery Hall» στο Νάσβιλ, συνοδευόμενη από το συγκρότημα Jade Street — μια μπάντα που σχηματίστηκε από συμφοιτητές της στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η Apple ερμηνεύει το τραγούδι «Satellite» μαζί με τους μουσικούς Eli Meyuhas και Zachery Zwelling, φορώντας ένα λευκό cropped top και μαύρη μίνι φούστα — ένα look που ταίριαζε απόλυτα στη νεανική της ενέργεια και την indie αισθητική της σκηνής.

https://www.instagram.com/reel/DQDNdu8DXbW/

Ανάμεσα στο κοινό βρισκόταν, φυσικά, ο πατέρας της, ο οποίος παρακολουθούσε περήφανος και συγκινημένος την κόρη του, με το περιοδικό «The Vanderbilt Hustler» να αναφέρει πως «ξεκαθάρισε στους θαυμαστές του ότι ήταν εκεί αποκλειστικά για να στηρίξει την κόρη του και όχι για να τραβήξει την προσοχή».

Apple Martin surprises a Nashville audience by appearing at a live show for Jade Street. https://t.co/yRON5CetNv (?:TikTok/Gwendolyn Elizabeth) pic.twitter.com/IXeyOeUQDE — E! News (@enews) October 20, 2025

Παρά τη στήριξη του πατέρα της, η εμφάνιση της Apple δίχασε τα social media. Κάποιοι σχολίασαν επικριτικά τις φωνητικές της ικανότητες — με έναν χρήστη να γράφει σαρκαστικά πως «το μήλο μάλλον έπεσε μακριά από τη μηλιά» — ενώ άλλοι στάθηκαν στο πλευρό της, τονίζοντας ότι για πρώτη εμφάνιση «ήταν μια χαρά» και ότι «έχει δυναμική».

Η Apple δείχνει να θέλει να χαράξει τη δική της πορεία — μακριά από τα φώτα των διάσημων γονιών της. Εκτός από τη μουσική, έχει αρχίσει να ξεχωρίζει και στον χώρο της μόδας, συμμετέχοντας πρόσφατα σε καμπάνιες για τον οίκο Self-Portrait και σε συνεργασία με τη μητέρα της για τη GapStudio.

https://www.instagram.com/p/DGtEmlmJ17J/

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην «The Telegraph», η Apple δήλωσε πως, παρά το διάσημο επώνυμό της, δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο: «Ξέρω πως ο τρόπος που μεγάλωσα δεν είναι φυσιολογικός, αλλά οι γονείς μου μου έμαθαν ότι πρέπει να δουλέψω για ό,τι θέλω. Δεν μου ανήκει τίποτα εξ ορισμού.»

https://www.instagram.com/p/C1NkuxGP2Az/

Με τέτοια αυτογνωσία — και δύο από τους πιο δημιουργικούς γονείς της γενιάς τους στο πλευρό της — η Apple φαίνεται έτοιμη να «ανοίξει» το δικό της κεφάλαιο… στη μουσική και πέρα από αυτήν.

Διαβάστε επίσης