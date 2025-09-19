Γκουίνεθ Πάλτροου: Έδειξε τις ρυτίδες της και αποθεώθηκε στα social media

«Βροχή» από σχόλια που την αποθεώνουν δέχθηκε στα social media η Γκουίνεθ Πάλτροου, μετά την δημοσίευση μίας εντελώς ανεπεξέργαστης φωτογραφίας της, στην οποία δεν εντοπίζεται ίχνος ρετούς.

Η 52χρονη ηθοποιός ανήρτησε μία σειρά φωτογραφιών στο Instagram, δίνοντας μία «γεύση» στους 9,2 εκατομμύρια ακολούθους της από το πολυάσχολο πρόγραμμα της κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, στην οποία παρουσίασε τη νέα της μάρκα πολυτελών ρούχων, Gwyn.

Αυτό που έκανε τους followers της Πάλτροου να σταματήσουν να σκρολάρουν ήταν η φυσική, χωρίς photoshop, υφή του δέρματος της διάσημης ηθοποιού.

Οι θαυμαστές της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού εξέφρασαν την χαρά τους στα σχόλια, με έναν χρήστη να σημειώνει: «Η πρώτη φωτογραφία είναι τόσο αναζωογονητική και αληθινή».

«Εντάξει, μου αρέσει ΠΟΛΥ αυτό το συνοφρυωμένο και φυσιολογικό πρόσωπο», έγραψε ένας δεύτερος. «Δεν έχω τίποτα εναντίον των ενέσεων, αλλά (ως μέλος της γενιάς Χ που γερνάει) το να βλέπω το πρόσωπο μιας ενήλικης γυναίκας με την αξιοπρέπεια που έχει κερδίσει είναι μια ΑΙΣΘΗΣΗ», έγραψε ένας τρίτος χρήστης.

https://www.instagram.com/p/DOuac83jbCX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Και ένας τέταρτος έγραψε: «Συμφωνώ! Ελπίζω περισσότεροι διάσημοι να συνειδητοποιήσουν ότι έχουμε βαρεθεί τις επιμελημένες εικόνες. Για μένα, το αληθινό είναι αυτό που με κερδίζει».

Σε συνέντευξή της το 2023 η Πάλτροου είχε δηλώσει τι σημαίνει για εκείνη το να πλησιάζει τη μέση ηλικία στο Χόλιγουντ.

«Θέλω να γερνάω όσο πιο όμορφα μπορώ. Δεν φοβάμαι τις ρυτίδες. Δεν φοβάμαι τα πράγματα που συνοδεύουν τη γήρανση, πραγματικά δεν τα φοβάμαι», είχε εξομολογηθεί.







Gwyneth Paltrow, 52, praised for posting her ‘normal face lines’ on Instagram: ‘So refreshing and real’ https://t.co/KeUJDk1Vam pic.twitter.com/Bed8Zudzn1 — Page Six (@PageSix) September 19, 2025

