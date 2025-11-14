Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Μου λείπουν οι γονείς μου κάθε μέρα, με ενέπνευσαν πολύ, θα είναι υπερήφανοι»

Η συγκινητική αναφορά της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στους γονείς της 

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Μου λείπουν οι γονείς μου κάθε μέρα, με ενέπνευσαν πολύ, θα είναι υπερήφανοι»
H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «άνοιξε» για πρώτη φορά τα χαρτιά της στην ελληνική τηλεόραση και μίλησε, μεταξύ άλλων, για την θερμή υποδοχή που δέχτηκε με την άφιξή της στην Αθήνα, τη συμπάθειά της προς τη σύζυγο του πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη και την απώλεια των γονιών της που την στιγμάτισε.

Όσον αφορά στη συνάντησή της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η πρέσβειρα των ΗΠΑ απάντησε: «Νομίζω ότι είχα ήδη τέσσερις συναντήσεις μαζί του. Τον είδα αρκετά, είχαμε πολλή δουλειά. Τον συμπαθώ πάρα πολύ. Και συμπαθώ πάρα πολύ τη σύζυγό του, τη Μαρέβα. Είναι υπέροχη. Πολύ καλοί άνθρωποι. Δουλεύουν σκληρά. Είναι έξυπνοι, ταλαντούχοι. Αγαπούν τη χώρα και έδειξαν άμεσο και ειλικρινές ενδιαφέρον να συνεργαστούν μαζί μου για να έχουμε μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο κατά τη θητεία μου εδώ ως πρέσβη».

«Ξέρω ότι θα ήταν πολύ υπερήφανοι οι γονείς μου»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της στον ΑΝΤ1 η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μίλησε για την απώλεια της μητέρας της σε παιδική ηλικία και την στήριξη του έλαβε από τον πατέρα της, στον οποίο οφείλει ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα.

«Όταν έχασα τη μαμά μου, σε ηλικία 10 ετών, ο μπαμπάς μου μού είπε «Κίμπερλι, πρέπει να φανείς δυνατή. Έχεις ταλέντο, ικανότητες και δεν μπορεί να σου συμβεί τίποτα χειρότερο στη ζωή από την απώλεια της μαμάς σου. Να είσαι δυνατή, να αντέχεις». Πάντα έλεγε «Ό,τι κάνουν τα αγόρια, εσύ μπορείς να το κάνεις καλύτερα». Τον πίστεψα. Ήταν ο μπαμπάς μου» εξομολογήθηκε η πρέσβειρα των ΗΠΑ.

«Ήταν πολύ σκληρό. Ειδικά η απώλεια της μητέρας μου σε τόσο μικρή ηλικία ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Θαυμάζω τον πατέρα μου για τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε τον αδελφό μου κι εμένα ως μόνος γονέας. Έκανε εξαιρετική δουλειά και μου δίδαξε πολλά για τη γονεϊκότητα. Προφανώς, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μεγαλώσω πιο γρήγορα. Η μητέρα μου μού λείπει κάθε μέρα, όπως και ο πατέρας μου, που με ενέπνευσε τόσο πολύ. Και οι δυο τους. Η μητέρα μου ήταν δασκάλα ειδικής αγωγής κι ακολούθησα τα βήματά της. Δούλεψα με παιδιά με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες. Ο πατέρας μου με ενθάρρυνε να σπουδάσω νομική και να παλέψω για όσα ήθελα να κάνω. Με έκανε να νιώθω καλά με τον εαυτό μου, και μου έδωσε την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμουν για να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις, να μπορέσω να χαράξω νέους δρόμους και να παλέψω για τον εαυτό μου και τους άλλους. Έλεγε ότι ήμουν πολύ καλή συνήγορος και πως θα μπορούσα να βοηθήσω κόσμο στη ζωή μου. Γι’ αυτό πιστεύω ότι ακολουθώ τα βήματα αυτά, σε ένα δημόσιο αξίωμα, υπηρετώντας ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η πρώτη γυναίκα στο αξίωμα αυτό» πρόσθεσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Νομίζω ότι με κοιτούν από ψηλά και μου λένε «Μπράβο, Κίμπερλι». Ξέρω ότι θα ήταν πολύ υπερήφανοι. Δεν θα εκπλήσσονταν, για να το θέσω έτσι» κατέληξε η πρέσβειρα των ΗΠΑ.

