Ο Τάσος Ιορδανίδης στο Newsbomb: «Βλέπεις αλλιώς την επιτυχία, μετά από μία καταστροφή»

Το όνομά του, τα τελευταία χρόνια, είναι συνώνυμο μεγάλων επιτυχιών… θεατρικά και τηλεοπτικά. Για τον ίδιο, όμως, τίποτα δεν ήρθε τυχαία αφού βίωσε και τις δύο όψεις του νομίσματος. Ο Τάσος Ιορδανίδης, ο πρωταγωνιστής της σειράς «Μία νύχτα μόνο» του MEGA, ανοίγει τα χαρτιά του και μιλά με αφοπλιστική ειλικρίνεια για όλα!

Όταν πήρες στα χέρια σου το σενάριο, αισθάνθηκες ότι αυτή η σειρά θα κάνει μεγάλη επιτυχία;

Όχι μόνο το περίμενα, αλλά θεωρώ ότι θα πάει και ακόμα καλύτερα. Δεν έχει δείξει πλήρως τη δυναμική της.

Ποια στοιχεία την κάνουν να ξεχωρίζει στη βραδινή ζώνη;

Έχει όλα τα κατάλληλα συστατικά. Έχουμε τον έρωτα του Οδυσσέα και της Αρετής, που ξεκινάει κάτω από αντίξοες συνθήκες. Έχουμε μία μητέρα, που έχει δώσει αυτόν τον μεγάλο αγώνα για το παιδί της και λαμβάνει την απόφαση να κοιμηθεί με έναν άνδρα για να πάρει χρήματα που θα σώσουν τον μονάκριβό της. Από την άλλη έχουμε δυο ξαδέλφια, τον Σταύρο και τον Οδυσσέα, που είναι τόσο αγαπημένα αλλά διεκδικούν την ίδια γυναίκα. Είναι ένα ολόκληρο γαϊτανάκι που ξετυλίγεται.

Ο δικός σου ήρωας, ο Σταύρος, είναι ένας πολύ δυναμικός άνδρας που μας έχει δείξει τα συναισθήματα του για την Αρετή. Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια;

Θα την πλησιάσει την Αρετή, θα κάνει όμως πίσω επειδή θα του μιλήσει ανοιχτά ο Οδυσσέας. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι αν δεν γίνει κάτι ανάμεσά τους, θα την διεκδικήσει και πάλι. Στο παιχνίδι μπλέκεται και η Ελένη. Ο Σταύρος θα είναι με την Ελένη, αλλά θα τρέφει πάντα συναισθήματα για την Αρετή.

Πώς είναι η εμπειρία από τα γυρίσματα;

Είναι πολύ ωραία. Επειδή είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου, χαίρομαι που υπάρχει αυτή η ανταπόκριση από τον κόσμο. Οι σχέσεις, που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσά μας, είναι εξαιρετικές. Επίσης το σενάριο -που υπογράφουν οι Γιώργος Κρητικός και Στέλλα Βασιλαντωνάκη- δίνει πρόσφορο έδαφος να δημιουργήσουμε, η σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη είναι επίσης υπέροχη. Έχουμε ενωθεί πολύ καλά, έχει δημιουργηθεί ένας πολύ όμορφος κόσμος, ένα πολύ όμορφο σύμπαν.

Τα τελευταία χρόνια έχεις καταφέρει να συζητιέσαι πάρα πολύ για τα επαγγελματικά σου. Νιώθεις ότι περνάς μία δημιουργική φάση;

Είμαι σε μία ωραία φάση. Και σε χώρους, που δεν είχα μπει τόσο έντονα. Νιώθω καλά και ελπίζω να ανταπεξέρχομαι στις προκλήσεις.

Έχοντας διαγράψει αυτή την καριέρα, αισθάνεσαι ότι ένας ηθοποιός πρέπει να περάσει από όλα τα στάδια, πρέπει να πει αρκετά «όχι»;

Σίγουρα πρέπει να περάσει από όλα τα στάδια. Δεν λες το «όχι» για να έρθει το καλό. Συνήθως, μετά το «όχι», έρχεται κάτι που είναι πιο ευεργετικό. Οδηγείσαι από τα «όχι» σε κάποια άλλα μονοπάτια. Ενδεχομένως σου χαμογελάει η τύχη.

Χαίρεσαι που δοκίμασες και το κομμάτι της παρουσίασης;

Πλέον αισθάνομαι πάρα πολύ καλά που το έχω κάνει, είμαι σε ένα περιβάλλον που αισθάνομαι πολύ ασφαλής, σε ένα πλαίσιο που μπορώ να λειτουργήσω, απολαμβάνω το ταξίδι, θα δούμε μέχρι πού θα πάει...

Παρακολουθείς την τηλεθέαση, είσαι νουμεράκιας;

Βεβαίως, την παρακολουθώ. Εφόσον είμαι σε ένα συγκεκριμένο χώρο εργασιακά, οφείλω να τη βλέπω αφού με βάση την τηλεθέαση ορίζονται δουλειές.

Ποια είναι η σχέση με το κοινό, τί σου λέει ο κόσμος που σε συναντάει;

Νομίζω ότι τους αρέσει αυτό που βλέπουν, τουλάχιστον στην τηλεόραση. Θετικά πράγματα ακούω και χαίρομαι πολύ. Είναι ευχάριστο όταν σου μιλάει ο άλλος και σχηματίζεται ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του.

Θεατρικά, τα τελευταία χρόνια συμπράττεις με την σύζυγό σου, την υπέροχη Θάλεια Ματίκα, στο έργο «Θέλω να σου κρατάω το χέρι»…

Είναι ένα υπέροχο ταξίδι και αυτό. Η φετινή είναι η 5η χρονιά και δεν ξέρουμε πώς θα την αποχωριστούμε αυτή την παράσταση. Είναι η τελευταία χρονιά για να κάνουμε και κάτι άλλο θεατρικά. Είναι το last dance, που λέμε. Χαιρόμαστε πολύ όμως που δημιουργούμε αυτά τα συναισθήματα στον κόσμο. Είναι κάτι που θα το κουβαλάμε πάντα, θα είναι μια στιγμή που δεν θα την αποχωριστούμε ποτέ από την μνήμη μας.

Πρόσφατα, σε μια συνέντευξή της, η Θάλεια είπε πως χάσατε τα πάντα οικονομικά…

Ήρθαν κάποιες δύσκολες οικονομικές συνθήκες, μία οικονομική καταστροφή, αλλά ευτυχώς κάποιος από εκεί ψηλά μάς προστατεύει, παλέψαμε και εμείς και καταφέραμε να επανέλθουμε. Αν δεν είχε έρθει εκείνη η καταστροφή, μπορεί να μην είχα κάνει τη «Γη της Ελιάς» στο MEGA. Έλεγα πως δεν θα κάνω τηλεόραση. Μπορεί να μην είχα πάει καν στο casting, που με κάλεσαν. Μπορεί να μην είχα μπει στη διαδικασία της συγγραφής του έργου «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», που είναι μια μεγάλη επιτυχία και το λέω με ευγνωμοσύνη. Δεν θα είχε έρθει το «Μια νύχτα μόνο» στο Μεγάλο κανάλι, που προέκυψε μετά από κάποιες άλλες δουλειές.

Έχοντας περάσει από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, την έννοια της επιτυχίας την μετράς διαφορετικά;

Ναι, μόνο ευγνωμοσύνη νιώθω. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Να λέμε και ένα ευχαριστώ για το πιο απλό, που έχουμε την υγεία μας. Δεν είναι αυτονόητο, το ξεχνάμε κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας…

Τι ονειρεύεσαι;

Δεν κάνω όνειρα, τουλάχιστον αναφορικά με τα επαγγελματικά. Την αγαπάω πάρα πολύ την δουλειά μου, δίνομαι ολοκληρωτικά σε ό,τι κάνω, αλλά δεν πολύ- σχεδιάζω πράγματα, παρά μόνο όταν είναι να ληφθεί μία απόφαση.

Διαβάστε επίσης