Σάκης Ρουβάς: Πόζαρε δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού του
Η ανάρτηση του τραγουδιστή στα social media
Σε κλίμα Χριστουγέννων έχουν μπει οι Έλληνες celebrities, αναρτώντας στο Instagram στιγμιότυπα από τον εορτασικό στολισμό των σπιτιών τους.
Ανάμεσά τους ο Σάκης Ρουβάς δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό ένα όμορφο στιγμιότυπο, ποζάροντας δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού του.
Ο τραγουδιστής φορώντας την φόρμα του στόλισε το σαλόνι του και δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με το τελικό αποτέλεσμα, γράφοντας στην λεζάντα της ανάρτησής του: «Ας γεμίσουμε τις μέρες μας με φως και τις καρδιές μας με αγάπη. Καλά Χριστούγεννα».
