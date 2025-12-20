Σάκης Ρουβάς: Πόζαρε δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού του

Σε κλίμα Χριστουγέννων έχουν μπει οι Έλληνες celebrities, αναρτώντας στο Instagram στιγμιότυπα από τον εορτασικό στολισμό των σπιτιών τους.

Ανάμεσά τους ο Σάκης Ρουβάς δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό ένα όμορφο στιγμιότυπο, ποζάροντας δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού του.

Ο τραγουδιστής φορώντας την φόρμα του στόλισε το σαλόνι του και δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με το τελικό αποτέλεσμα, γράφοντας στην λεζάντα της ανάρτησής του: «Ας γεμίσουμε τις μέρες μας με φως και τις καρδιές μας με αγάπη. Καλά Χριστούγεννα».

https://www.instagram.com/p/DSepfF3jazr/

