Σάκης Ρουβάς: Η πτώση του πάνω στη σκηνή που «πάγωσε» το κοινό - Δείτε το βίντεο
Η εντυπωσιακή performance για το “Άντεξα” κατέληξε σε πτώση πάνω στη σκηνή, αφήνοντας το κοινό «παγωμένο»
Μια σοβαρή πτώση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο όπου εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς, Enastron. Τη στιγμή που ο τραγουδιστής ερμήνευε το «Άντεξα», ξαπλωμένος πάνω σε ειδική κατασκευή μαζί με μια χορεύτρια, φάνηκε να χάνει την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσει προς τα πίσω, αφήνοντας το κοινό κυριολεκτικά «παγωμένο».
Θαμώνες του κέντρου ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Έπεσε με δύναμη, θα μπορούσε να είχε χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι του». Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, ο Σάκης Ρουβάς σηκώθηκε αμέσως και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμα, χωρίς να δείχνει ιδιαίτερα επηρεασμένος από το συμβάν.
