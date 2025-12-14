Super League 2: Συνέχισαν με νίκες οι πρωτοπόροι

Για την 14η αγωνιστική του Α’ Ομίλου της Super League 2, ο πρωτοπόρος Ηρακλής είχε εύκολο έργο κόντρα στον Μακεδονικό, επικρατώντας 3-0. Με πέναλτι του Μάναλη (45+4’) άνοιξε το σκορ, στο 70’ ο Ντέλετιτς έκανε το 2-0 και στο 78’ ο Παναγιωτίδης διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Η Αναγέννηση Καρδίτσας επιβλήθηκε 1-0 του ΠΑΣ Γιάννινα. Το μοναδικό γκολ ήρθε από τον Νοικοκυράκη στο 42’.

Νικηφόρα συνέχισε και η Νίκη Βόλου το κυνήγι της πρωτιάς. Η Θεσσαλική ομάδα επικράτησε 3-1 του Αστέρα Τρίπολης Β’.

SUPER LEAGUE 2 – Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός 2-0

ΠΑΟΚ Β’ – Καβάλα 0-2

Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης Β’ 3-1

Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Ηρακλής – Μακεδονικός 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ηρακλής 34

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 33

3. Νίκη Βόλου 31

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 27

5. Καβάλα 18

6. ΠΑΟΚ Β’ 15

7. Νέστος Χρυσούπολης 14

8. ΠΑΣ Γιάννινα 9

9. Καμπανιακός 9

10. Μακεδονικός 5

Στον Β’ Όμιλο, ο Πανιώνιος πέρασε νικηφόρα από την Ηλιούπολη με 1-0 και συνεχίζει να είναι κοντά στην πρωτοπόρο Καλαμάτα. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 41’, όταν το σουτ του Κιάκου από τα όρια της περιοχής κόντραρε στον Νόνη και κατέληξε στα δίχτυα.

Τα Χανιά επικράτησαν 2-0 του Παναργειακού. Ο Νεκού άνοιξε το σκορ στο 49’ και ο Τζανακάκης διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ελλάς Σύρου – ΓΣ Μαρκό 0-2

Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea FC 0-0

Αιγάλεω ΑΟ – Καλαμάτα ΠΣ 0-2

Ηλιούπολη – Πανιώνιος 0-1

Χανιά – Παναργειακός 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα 38

2. Πανιώνιος 36

3. ΓΣ Μαρκό 25

4. Athens Kallithea FC 21

5. Ελλάς Σύρου 19

6. Ολυμπιακός Β’ 15 -13αγ.

7. Αιγάλεω 14 -13αγ.

8. Χανιά 12

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4