LIVE Παναιτωλικός – ΑΕΚ: Η δύσκολη έξοδος των «κιτρινόμαυρων» στο Αγρίνιο

Στο Αγρίνιο η φορμαρισμένη ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό που παίζει χωρίς άγχος.

Οι «κιτρινόμαυροι» μετά το θρίαμβο στον Πόντο κόντρα στην Σάμσουνσπορ, ψάχνουν ένα ακόμη νικηφόρο αποτέλεσμα για να δώσουν συνέχεια στις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις και αποτελέσματα του τελευταίου καιρού.

Η περσινή νίκη του Παναιτωλικού επί της ΑΕΚ έσπασε ένα αήττητο σερί που είχαν οι «κιτρινόμαυροι» στο Αγρίνιο, με τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία.

Μετά τις 24 Νοεμβρίου 2018, και τη νίκη του Παναιτωλικού με 2-1 (26’, 51’ Καμαρά – 76’ Σιμόες), η ΑΕΚ είχε τέσσερις διαδοχικές νίκες και τη μοναδική ισοπαλία που έχει σημειωθεί σε μεταξύ τους παιχνίδι στο Αγρίνιο, το 2-2 στις 18 Δεκεμβρίου 2024.

Η ΑΕΚ είχε προηγηθεί με τους Λιβάι Γκαρσία (2’) και Ελίασον (14’), και ο Παναιτωλικός ισοφάρισε με τους Ζοάο Πέδρο (37’) και Φράνκο Μπαλτασάρα (65’).

