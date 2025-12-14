Εξαπλώνεται ο ιός της γρίπης H3N2: ποια είναι τα συμπτώματα της, τι να προσέξετε

Η Ευρώπη διανύει μια ασυνήθιστη περίοδο γρίπης, που χαρακτηρίζεται από την πρόωρη και συνεχή αύξηση των κρουσμάτων της γρίπης Α H3N2.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το φαινόμενο έφτασε σε τέτοιο βαθμό που ανάγκασε την Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS) να ενεργοποιήσει ειδικές προειδοποιήσεις και να ενισχύσει τις εκστρατείες εμβολιασμού.

Η αύξηση δεν οφειλόταν σε έναν νέο ιό, αλλά σε μια γνωστή παραλλαγή που παρουσίασε πρόσφατες μεταλλάξεις και βρήκε τον πληθυσμό με χαμηλότερα επίπεδα ανοσίας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε το NHS έδειξαν απότομη αύξηση των νοσηλειών. Το σύστημα υγείας πέρασε από μέσο όρο 1.717 ασθενών που νοσηλεύονταν καθημερινά για γρίπη σε περισσότερους από 2.660 σε μόλις μία εβδομάδα. Οι επίσημες προβλέψεις προειδοποίησαν ότι ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να ανέλθει σε 5.000 έως 8.000 ασθενείς μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, ένα σενάριο που έθεσε σε συναγερμό ένα σύστημα που εξακολουθούσε να υφίσταται τις συσσωρευμένες πιέσεις από την πανδημία.

Η εποχική γρίπη συνήθως κυκλοφορεί μεταξύ μέσα Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου στο βόρειο ημισφαίριο. Ωστόσο, αυτή τη φορά το επιδημιολογικό όριο ξεπεράστηκε νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Στην Αγγλία, το 11% των ύποπτων δειγμάτων ήταν θετικά στις αρχές Νοεμβρίου, σε σύγκριση με το 3% που καταγράφηκε την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι ειδικοί συμφώνησαν ότι η σεζόν ξεκίνησε τέσσερις έως πέντε εβδομάδες νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Κυρίαρχο στέλεχος ήταν μια παραλλαγή του H3N2 που προήλθε από μια γενεαλογία υπεύθυνη για τη χειρότερη εποχή γρίπης που έχει καταγραφεί στην Αυστραλία. Από την άφιξή του στην Ευρώπη, ο ιός συσσώρευσε τουλάχιστον επτά επιπλέον μεταλλάξεις, που οδήγησαν σε έναν υποκλάδο γνωστό ως K.

Αυτές οι γενετικές τροποποιήσεις δεν συνδέθηκαν με πιο σοβαρά κλινικά συμπτώματα, αλλά με μεγαλύτερη ικανότητα μετάδοσης, ένας βασικός παράγοντας που εξηγεί την ταχύτητα της επιδημίας.



Όπως προειδοποίησε χθες η Παναμερικανική Οργάνωση Υγείας (PAHO) στην τελευταία της έκθεση, στη Βόρεια Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς καταγράφουν επίσης μια προοδευτική αύξηση των ανιχνεύσεων του υποκλάδου K.

Επίσης η Γερμανία κατέγραψε έναρξη της σεζόν δύο έως τρεις εβδομάδες νωρίτερα από το συνηθισμένο, με «σαφή αύξηση» του H3N2 τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Robert Koch.

Η Γαλλία εισήλθε σε φάση επιδημίας σε σχεδόν όλο το μητροπολιτικό της έδαφος, με σταθερή αύξηση των επισκέψεων στα επείγοντα και των νοσηλειών.

Η Ισπανία ξεπέρασε το χειμερινό αποκορύφωμα του προηγούμενου έτους και διπλασίασε τις νοσηλείες σε μια εβδομάδα, ενώ η Ιρλανδία ανέφερε σχεδόν 3000 κρούσματα στις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου, 49% περισσότερα από την προηγούμενη εβδομάδα.



Τα συμπτώματα

Αν και ορισμένοι ειδικοί ονόμασαν αυτή την παραλλαγή «σούπερ γρίπη», τα διαθέσιμα στοιχεία δεν έδειξαν αύξηση της σοβαρότητας των μεμονωμένων κρουσμάτων.

Τα κυρίαρχα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, ξηρό βήχα, έντονη κόπωση, μυϊκούς πόνους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πεπτικές διαταραχές.

Ειδικοί επισημαίνουν ως μέτρα προφύλαξης, τον αντιγριπικό εμβολιασμό ειδικά σε ηλικιωμένους, εγκύους, μικρά παιδιά και άτομα με χρόνιες παθήσεις.



Ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης και προετοιμασία των συστημάτων υγείας.