Φενέρμπαχτσε: Θρήνος στην οικογένεια Γιασικεβίτσιους - Δεν θα είναι στον πάγκο με την Εφές

Βαρύ πένθος για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και την οικογένειά του, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της συζύγου του, Άννας Δούκα. 

Newsbomb

Φενέρμπαχτσε: Θρήνος στην οικογένεια Γιασικεβίτσιους - Δεν θα είναι στον πάγκο με την Εφές
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θρήνος στην οικογένεια του Σαρούνας Γιασικέβιτσιους, καθώς όπως έκανε γνωστό η Φενέρμπαχτσε με ανακοίνωσή της, έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Δούκας, πατέρας της Άννας Δούκα-Γιασικέβιτσιους.

Παράλληλα, η τουρκική ομάδα ενημέρωσε πως ο Λιθουανός προπονητής δεν θα κάτσει στον πάγκο της ομάδας του για το αποψινό (14/12) ντέρμπι απέναντι στην Εφές για το πρωτάθλημα Τουρκίας, καθώς θα παραστεί στην κηδεία με την οικογένειά του.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:

«Η σύζυγος του προπονητή μας Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Άννα Γιασικεβίτσιους, έχασε τον αγαπημένο της πατέρα, Σπύρο Δούκα.

Προσευχόμαστε ο Θεός να δώσει έλεος στους εκλιπόντες και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια Γιασικεβίτσιους και σε όλους τους αγαπημένους τους.

Ο προπονητής μας δεν θα μπορέσει να ηγηθεί της ομάδας μας στον αποψινό αγώνα με την Αναντολού Εφές, καθώς θα παραστεί στην κηδεία με την οικογένειά του».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Συνέχισαν με νίκες οι πρωτοπόροι

17:50ΥΓΕΙΑ

Εξαπλώνεται «σούπερ γρίπη» - Ποια είναι τα συμπτώματα της, τι να προσέξετε

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Οδηγός έβγαλε τσεκούρι μετά από καβγά στην άσφαλτο

17:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Φενέρμπαχτσε: Θρήνος στην οικογένεια Γιασικεβίτσιους - Δεν θα είναι στον πάγκο με την Εφές

17:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι - Ολυμπιακός: Επεισόδιο του Γιώργου Μπαρτζώκα με οπαδό

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Αιτήματα αγροτών: Τι ζητούν από την Κυβέρνηση – Τα δύο φλέγοντα ζητήματα

17:29ΕΛΛΑΔΑ

«Βόμβα» στη showbiz: Έρχεται καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση κατά κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή

17:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναιτωλικός – ΑΕΚ: Η δύσκολη έξοδος των «κιτρινόμαυρων» στο Αγρίνιο

17:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Η «Ένωση» διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη γιορτή πριν τον αγώνα με τον ΟΦΗ

17:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live – Η συζήτηση στη Βουλή για την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην παραλία Μπόντι: Σοκαριστικές περιγραφές - Πτώματα παντού, πυροβολούσαν ασταμάτητα για 10 λεπτά - Σκληρά βίντεο

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ 16 Δεκεμβρίου: Συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Με βάραγε για 20 λεπτά επειδή δεν του άρεσε η μούρη μου», είπε ο γιατρός που γρονθοκοπήθηκε από ασθενή-μποξέρ

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Τραγικός επίλογος με τη σορό που εντόπισε κυνηγός

16:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – ΑΕΚ: Με Λιούμπισιτς η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το Αγρίνιο

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: 20χρονη επέζησε 2η φορά από επίθεση ενόπλου σε σχολείο

16:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Έχει ξεφύγει η κρίση στη Δικαιοσύνη» - Βολές Φλωρίδη κατά πολιτικών για τοξικότητα

16:29ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής ο Πάτρικ Μπέβερλι

16:26ΚΟΣΜΟΣ

«Μπαμπά, βρέθηκε καρδιά για μένα»: Η συγκινητική στιγμή που 11χρονη ανακοινώνει τη σωτήρια είδηση στον πατέρα της

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην παραλία Μπόντι: Σοκαριστικές περιγραφές - Πτώματα παντού, πυροβολούσαν ασταμάτητα για 10 λεπτά - Σκληρά βίντεο

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Τυχεροπούλου ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ €58.000 για μισθούς - ηθική βλάβη και επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Τραγικός επίλογος με τη σορό που εντόπισε κυνηγός

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Αιτήματα αγροτών: Τι ζητούν από την Κυβέρνηση – Τα δύο φλέγοντα ζητήματα

13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Με βάραγε για 20 λεπτά επειδή δεν του άρεσε η μούρη μου», είπε ο γιατρός που γρονθοκοπήθηκε από ασθενή-μποξέρ

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

17:29ΕΛΛΑΔΑ

«Βόμβα» στη showbiz: Έρχεται καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση κατά κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί αγνοήθηκε η Μοσάντ - Η προειδοποίηση για δίκτυο 11.000 τρομοκρατών σε Αυστραλία, Ελλάδα και Γερμανία

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Κορώνα-γράμματα έπαιξε τη ζωή του ο ήρωας που αφόπλισε τρομοκράτη - Μάχη στο χειρουργείο μετά από πυροβολισμό από τον δεύτερο δράστη

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ 16 Δεκεμβρίου: Συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έκλεισε το τηλέφωνο σε τηλεοπτική εκπομπή – Γιατί είπε «έτσι σκοτώνονται οι γυναίκες»

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Σάσων της Αλβανίας (ελληνική ως το 1914), η ιστορία της και… ο γαμπρός του Τραμπ

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Viral η γάτα «Μάξιμους» του πρωθυπουργού - Το αιλουροειδές επικοινωνιακό «όπλο» - Βίντεο

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ