Φενέρμπαχτσε: Θρήνος στην οικογένεια Γιασικεβίτσιους - Δεν θα είναι στον πάγκο με την Εφές

Θρήνος στην οικογένεια του Σαρούνας Γιασικέβιτσιους, καθώς όπως έκανε γνωστό η Φενέρμπαχτσε με ανακοίνωσή της, έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Δούκας, πατέρας της Άννας Δούκα-Γιασικέβιτσιους.

Παράλληλα, η τουρκική ομάδα ενημέρωσε πως ο Λιθουανός προπονητής δεν θα κάτσει στον πάγκο της ομάδας του για το αποψινό (14/12) ντέρμπι απέναντι στην Εφές για το πρωτάθλημα Τουρκίας, καθώς θα παραστεί στην κηδεία με την οικογένειά του.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:

«Η σύζυγος του προπονητή μας Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Άννα Γιασικεβίτσιους, έχασε τον αγαπημένο της πατέρα, Σπύρο Δούκα.

Προσευχόμαστε ο Θεός να δώσει έλεος στους εκλιπόντες και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια Γιασικεβίτσιους και σε όλους τους αγαπημένους τους.

Ο προπονητής μας δεν θα μπορέσει να ηγηθεί της ομάδας μας στον αποψινό αγώνα με την Αναντολού Εφές, καθώς θα παραστεί στην κηδεία με την οικογένειά του».