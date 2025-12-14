GBL: Ο Ολυμπιακός ξέσπασε στο Περιστέρι πριν από τη «διαβολοβδομάδα»

Με κορυφαίους τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 105-62 του Περιστερίου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, έκανε το 10/10 στο πρωτάθλημα και παρέμεινε μόνος πρώτος στη βαθμολογία.

Ο Βεζένκοφ τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Ουόκαπ μοίρασε 16 ασίστ, σε μια ακόμη επιβλητική εμφάνιση των «ερυθρολεύκων», οι οποίοι σημείωσαν την πέμπτη φετινή «100άρα» τους στο πρωτάθλημα.

Το Περιστέρι ήταν ανταγωνιστικό μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με 23-22, όμως από το δεύτερο και μετά ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την ένταση στην άμυνα και ξέφυγε στο σκορ, κλείνοντας το ημίχρονο στο +15 (50-35).

Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος, με τους φιλοξενούμενους να κυριαρχούν πλήρως, να «τρέχουν» επιμέρους σκορ 32-9 στην τρίτη περίοδο και να μετατρέπουν το υπόλοιπο του αγώνα σε τυπική διαδικασία, φτάνοντας άνετα στη νίκη με 105-62.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 35-50, 44-82, 62-105

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 13 (2), Καρντένας 10 (2), Φαν Τούμπεργκεν 7 (1), Πέιν 4, Θωμάκος, Πετράκης 7 (1), Ιτούνας, Μουράτος 4 (1), Άμπερκρομπι 10 (2), Κακλαμανάκης 3, Χάρις 4, Παπαγεωργίου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 8 (2), Βεζένκοφ 23, Πίτερς 15, Μιλουτίνοφ 9, Νιλικίνα 8 (2), Λι 7 (1), Παπανικολάου 11 (3), Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 10 (2), Αντετοκούνμπο 2, Χολ 6