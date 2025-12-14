Αργυρούπολη: Οδηγός έβγαλε τσεκούρι μετά από καβγά στην άσφαλτο

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται 59χρονος οδηγός, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου στην Αργυρούπολη φέρεται να απείλησε άλλον οδηγό με τσεκούρι, ύστερα από μεταξύ τους επεισόδιο στον δρόμο.

Τη σύλληψη πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι, μετά από σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης, έσπευσαν στη συμβολή των λεωφόρων Αλίμου και Βουλιαγμένης. Εκεί, σε μικρή απόσταση από το σημείο της διένεξης, εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 59χρονο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στο όχημά του, καθώς και σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων, τσεκούρι, σκεπάρνι, αεροβόλο πιστόλι, μαχαίρι-μπρελόκ, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 52 γραμμαρίων, 1.500 σφαίρες, 10 αμπούλες αεροβόλου όπλου και τρίφτη ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.