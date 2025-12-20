Εβελίνα Παπούλια για «Δύο Ξένοι»: «Την επιτυχία δεν τη διαχειρίστηκα εύκολα, είχα κατάθλιψη τότε»

Η Εβελίνα Παπούλια μίλησε για την κατάθλιψη που αντιμετώπισε όσο γυριζόταν η σειρά «Δύο Ξένοι», εξηγώντας ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί το άγχος της επιτυχίας.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ, και δήλωσε πως περνούσε δύσκολα την περίοδο των γυρισμάτων της σειράς.

«Την επιτυχία δεν τη διαχειρίστηκα εύκολα, είχα κατάθλιψη τότε, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα εκείνη την περίοδο. Ενώ είχα κάτι τόσο όμορφο να χαρώ, για κάποιο λόγο συνδυάστηκε στο μυαλό μου με κάτι πάρα πολύ άσχημο, ήταν πολύ αγχωτικό. Μου στέρησε πάρα πολύ την ελευθερία μου. Ήταν πάρα πολύ έντονο όλο, δεν ήταν όπως είναι τώρα τα πράγματα. Όταν δεν το γνωρίζεις αυτό το πράγμα, παθαίνεις έναν πανικό. Δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος αν δεν το ζήσει. Το να περπατάς στον δρόμο και να σε σταματάνε κάθε δέκα λεπτά και να μην μπορείς να είσαι με τη φόρμα σου και να υπάρχει κριτική του πώς είσαι και τι φόρεσες είναι λίγο περίεργο όταν δεν το έχεις συνηθίσει», είπε.

Μιλώντας για το αν έχει πληγωθεί από κάτι, εξήγησε: «Εννοείται πληγώθηκα από πράγματα. Μπορεί να λέμε τώρα ότι οι «Δύο Ξένοι» είναι all time classic, αλλά τότε δεν ήταν έτσι, τρώγαμε πολύ "ξύλο" από δημοσιογράφους και ανθρώπους του χώρου. Μας έλεγαν "ελαφριούς"».

Όσον αφορά την ίδια την σειρά, η Εβελίνα Παπούλια ανέφερε: «Εάν τύχει θα το δω. Θεωρώ ότι είναι μία πάρα πολύ ωραία σειρά, με πάρα πολύ ωραίους ηθοποιούς. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε όμως να κάνουμε τον τρίτο κύκλο. Νομίζω ότι ήταν πολλά που έπεσαν μαζί. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ήταν ένα εξαιρετικό σενάριο με απίστευτο χιούμορ».

Μιλώντας για τους ανθρώπους που «έχουν φύγει», είπε: «Δεν είναι πολύ ευχάριστο που έχουν "φύγει" άνθρωποι από αυτή τη σειρά, παρόλα αυτά με έναν τρόπο έχουν "μείνει"».

«Έχω έρθει αντιμέτωπη με την απώλεια από πολύ μικρή ηλικία και έχω βρει ένα μηχανισμό γύρω από αυτό. Πιστεύω ότι τίποτα δεν χάνεται. Εδώ είμαστε πολύ προσωρινοί και το παίρνουμε και πάρα πολύ σοβαρά το όλο πράγμα. Η ζωή είναι αλλού», κατέληξε η γνωστή ηθοποιός.

